El Ayuntamiento y la Central Lechera Asturiana firman un convenio para promocionar la capitalidad gastronómica

Corporación Alimentaria Peñasanta (Capsa Food) ha firmado este viernes un convenio de colaboración con el Ayuntamiento de Oviedo para promocionar a Oviedo como Capital Española de la Gastronomía. A través de este acuerdo, rubricado por el alcalde Alfredo Canteli y el presidente de Capsa, Alberto Álvarez, la compañía se compromete a contribuir a la promoción y difusión de este reconocimiento a través de sus canales de comunicación y redes sociales.

El director general de Capsa Food, José Armando Tellado, ha explicado tras la firma que en este acuerdo "hay una aportación económica", aunque ni él ni el alcalde han querido precisar a cuánto asciende. Sí ha dicho que Central Lechera Asturiana participará en todos los eventos que se organice en torno a la capitalidad gastronómica. También promoverán una "iniciativa nacional relevante" que pueda movilizar turistas hacia Asturias y Oviedo.

El alcalde, por su parte, ha asegurado que el Ayuntamiento está "muy satisfecho" con este acuerdo, y ha mostrado su "agradecimiento profundo" a Capsa por la firma del convenio, cuyo objetivo, según el regidor, es que la capital gastronómica "trascienda lo más posible" fuera de Oviedo.

En referencia al reclamo de las asociaciones agrarias por el cumplimiento de la Ley de la Cadena Alimentaria, José Armando Tellado sostiene que la Central Lechera Asturiana es quien mejores precios ofrece de toda Europa. En el caso de la Central, donde los ganaderos también son socios, nunca van a poner los precios, afirma el director general de Capsa Food, a un precio que no justifique su valor, que no defienda el futuro del ganadero y que no incluya una renta digna.

Tellado subraya también la importancia de fijar esos precios basándose en la estabilidad y apostando por el salario emocional. Es decir, que haya un respeto y un reconocimiento, afirma el directivo, a la gente que nos da de comer. También destaca la labor que tenemos todos como consumidores de fijarnos no tanto en los productos low cost y apostar más por un consumo informado.