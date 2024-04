Alfredo Canteli: El auge de los pisos turísticos, "no es el problema de Oviedo en absoluto"

El incremento de los precios del alquiler está en la primera línea de la agenda pública del día.

Hoy se ha reunido el consejo asesor de turismo para hablar de los pisos turísticos, uno de los factores que junto a la creciente demanda y la intervención del Gobierno central mediante la ley de Vivienda que llevan a los propietarios a fiarse más del alquiler vacacional que del permanente.

Además, las dos ciudades más pobladas de Asturias experimentan los mayores aumentos de plazas de viviendas turísticas en un año: Oviedo un 85% de subida y Gijón un 56% según Exceltur.

FUTURA REGULACIÓN

Por su parte, el alcalde de Oviedo, Alfredo Canteli, ha defendido que el auge de los pisos turísticos "no es el problema de Oviedo en absoluto". Después de conocer que el número de pisos de estas características se han duplicado en Oviedo, ha señalado que "las cifras relativas valen poco", ya que la capital asturiana parte de unas cifras de pisos turísticos "muy bajas".

"No hay peligro, pero eso no quiere decir que a futuro no haya que regularlo", ha dicho, asegurando que la Concejalía de Turismo está trabajando en ello. El objetivo, ha explicado, es que no haya pisos privados que se alquilen como turísticos.

"DESEQUILIBRIO)

El portavoz de Convocatoria por Oviedo-IU, Gaspar Llamazares, ha pedido este jueves al Ayuntamiento que actúe ante el "desequilibrio" existente entre los precios del alquiler turístico y el residencial en la capital asturiana. "Los ciudadanos se ven claramente discriminados para ejercer su derecho al alquiler, y eso requiere medidas activas", ha defendido, anunciando que su grupo municipal defenderá una moción en este sentido en el próximo pleno.

En unas declaraciones a los medios, Llamazares ha enfatizado que el Ayuntamiento "no puede seguir atribuyendo la responsabilidad" de regular este aspecto al Principado, y ha conminado al Ejecutivo local a definir las zonas tensionadas en Oviedo para que el Principado pueda actuar sobre ellas.

También considera que el Ayuntamiento tiene que poner en marcha una política activa en materia de vivienda de alquiler, para movilizar el volumen de viviendas vacías, que en Oviedo supera las 14.000, y arrendarlas a precios asequibles.

La iniciativa de IU contempla además que se ponga en marcha en Oviedo una Oficina del alquiler que permita que "no se muera de tanto éxito" Oviedo al convertirse en una ciudad turística pero no "acogedora" para sus ciudadanos. "Las dos cosas son compatibles y por tanto el Ayuntamiento tiene ahí una tarea que realizar", ha explicado.

Esta problemática afecta sobretodo a los jóvenes, quienes según Llamazares destinan entre el 50 y el 60% de su salario al pago del alquiler de una vivienda. "Eso es insostenible", ha aseverado, alertando de que esto "expulsa a los jóvenes" del municipio.

A su juicio, las zonas tensionadas en Oviedo son el Antiguo, el entorno del Hospital Universitario Central de Asturias y el entorno del Seminario Metropolitano, donde se cursa el MIR.

LA LABOR DEL GOBIERNO

Sobre el incremento del alquiler vacacional de viviendas, en detrimento del alquiler de uso permanente, la consejera de Turismo, Gimena Llamedo, destaca el impulso importante a las políticas públicas de vivienda, por parte del ejecutivo regional, y el objetivo de esta modificación de la Ley de Turismo, que viene a mejorar, afirma, la calidad de los servicios turísticos y también, la convivencia.