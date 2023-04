Villamayor acoge un encuentro sobre la figura del gaitero Emilio Rodríguez Moriyón

Nesta conferencia'|conceutu de gaita criolla sírvenos paxuntar lo asturiano, lo gallego y lo arentino al traviés de la música. Pa ello, partimos de la hestoria d'Emilio Rodríguez Moriyón. El pasu per Bonos Aires del popularmente conocíu como "El gaitero de Gijón" ente los años 1920 y 1960 vióse interpelláu por estos tres aspeutos citaos anteriormente. Nacíu en 1903 en Xixón, con 17 años emigró a Arxentina, ondel desarrollu de la so carrera como gaiteru profesional tuvo de resultáu un heriedu bayurosu.

La so gaita, fabricada en Bonos Aires, foi la ferramienta que-y permitió interpretar el repertoriu reflexá u nos sos manuscritos y nos discos grabaos xunto al so propiu conxuntu musical. A partir del análisis organolóxieu y musical d'estos elementos podemos entender la idea de que la gaita criolla foi, pa Emilio Rodríguez Moriyón, un instrumentu suxetu a estremaos procesos de "tresculturación" (Ortiz 1940), convirtiéndose asina nuna ferramienta a medida pal desendolcu del so oficiu como músicu profesional n'Arxentina.

María Josefina Moragues ye estudiante de la Licenciatura en música con orientación en Flauta el Institutu Superior de Música de la Universida Nacional del Litoral, estudiu que compaxina cola so activida como gaitera y flautista en distintes agrupaciones de la ciuda de Santa Fe, Arxentina, onde reside.

La so llínia d'investigación ta dedicada al estudiu de la gaita dende una perspectiva postcolonial y latinoamericana. Como parte d'estos trabayos, foi beneficiaria dientro del programa de Beques 'Iniciación a la Investigación pa Estudiantes de Carreres de Grau nomáu Cientibecas pola Universidá Nacional del Litoral.