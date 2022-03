UITA prevé desabastecimiento y rechaza la violencia

Desabastecimiento

Los impulsores del paro del transporte en Asturias básicamente la organización UITA dan por seguro el desabastecimiento. En Onda Cero, José Fernández, presidente de Unión de Transportistas Autónomos, cree que llamarles ultras, como hizo la ministra Raquel Sánchez, es "incendiar" el conflicto. El responsable de UITA está en contra de actos violentos. Se dirige a María Calvo, presidenta de Fade, en términos de "señorita", para rebatir su petición de intervención policial porque, según él, el seguimiento de paro es voluntario.

Vigilancia

Un total de 857 agrentes de Policía y de Guardia Civil están desplegados este viernes en Asturias para garantizar el abastecimiento y dotar de seguridad a los centros logísticos. Según ha informado Delegación del Gobierno en Asturias, se trata del operativo de seguridad que el Ministerio del Interior mantiene con motivo del paro en el transporte de mercancía de estos días. Señalan además que los agentes actúan contra piquetes violentos. En la jornada de este jueves, la Guardia Civil escoltó a 98 convoyes de las empresas que solicitaron a la Delegación del Gobierno protección para sus camiones.

Posición del Principado

El Vicepresidente y Consejero de Administración Autonómica, Medio Ambiente y Cambio Climático, Juan Cofiño, ha manifestado este viernes que al Gobierno asturiano le preocupa la situación derivada del paro del transporte y ha añadido que lo que si pueden es "garantizar en términos absolutos el abastecimiento de materias fundamentales para la vida diaria". "Es un paro que nos preocupa. No vamos a prejuzgar ni lo haremos nunca el derecho a huelga, pero si nos preocupa la situación", ha indicado Cofiño, que ha lamentado "algunas actitudes violentas que se están produciendo y ha advertido de que no las van a permitir". Así ha indicado que derecho a la huelga no alcanza a la violencia y desde el Gobierno tienen la obligación de proteger algunas cuestiones fundamentales como permitir que el quiera trabajar lo haga y que exista el abastecimiento de los productos básicos para la población.