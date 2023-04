Trevín advierte que la nueva política de tasas del Ayuntamiento puede acabar con los mercados

“La política de tasas que acaba de poner en marcha el Ayuntamiento puede acabar con los mercados si no se corrige”. El secretario general y candidato a la alcaldía del PSOE de Llanes, Antonio Trevín, hacía esta advertencia este sábado durante la presentación de su candidatura en Nueva. “Hay un problema serio con los mercados de Nueva y de Posada. El cuatripartito no acaba de entender que son un elemento de dinamización económica en invierno”, aseguró Trevín, quien se comprometió a que aquellos puestos que vengan a Nueva todo el año, solamente tendrán que pagar en verano y no durante el resto de meses del año. “No sólo queremos que el mercado de Nueva se mantenga, queremos revitalizarlo, igual que el de Posada. En la primera semana que estemos en la alcaldía firmaré un decreto para concentrar el mercado en un único lugar y no en dos como lo tienen en la actualidad. Separar en dos espacios este mercado es un desatino”, dijo.