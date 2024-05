Los trabajadores de SaintGobain no ven receptividad de la empresa sobre su plan de viabilidad

El comité de empresa de SaintGobain organiza una manifestación el jueves 16 por el centro de Avilés ante la situación generada por el despido de 160 empleados de la línea de Sekurit. La marcha saldrá a las 18:00 de la plaza del Vaticano. Alcoa o San Claudio son empresas que han cerrado y ahora es la firma de cristal, señala la presidenta del órgano de representación sindical Verónica Otero. "Es Cristalería Española" algo muy arraigado en la comarca y en Asturias. Otero señala que han planteado un plan de viabilidad pero la empresa plantea siempre objeciones. "Nos está dando vueltas, que si no lo económicamente, que si falta un dato. Igual que se gastan un dineral en técnicos para despedirnos pueden hacerlo para la viabilidad de la firma". El documento incluye una reestructuración con un ahorro del 40% de costes y con un plan social, todo en base al informe de una consultora.

Los trabajadores han contado con el apoyo del secretario de UGT Pepe Álvarez. Ha dicho que esta situación hay que pararla para evitar que otras empresas vayan por el mismo camino. El líder de UGT lamenta que la administración no tenga mecanismos para filtrar o parar EREs de este tipo, algo que viene de los gobiernos de Rajoy. Recordamos que Pedro Sánchez gobierna desde hace 6 años y nada ha variado en ese sentido. Pepe Álvarez rechaza que Saint Gobain no tenga pedidos como demuestra que la producción se puede ir a otros lugares. Es un traslado para ganar más, no porque Sekurit dé pérdidas, puntualiza Álvarez.