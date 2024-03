Talgo prevé la puesta en servicio de los Avril de Asturias antes de acabar el mes de abril

Antes del 30 de abril

Talgo prevé que los trenes Avril previstos para Asturias y Galicia estén en servicio antes de finalizar el primer cuatrimestre, es decir, antes del 30 de abril. Lo señala la compañía en contraste con la referencia temporal del Ministerio de Transporte de puesta en funcionamiento a finales de marzo. La compañía de fabricación de unidades ferroviarias señala que causas de fuerza mayor como la caída de la producción e interferencias de la cadena de suministro por la pandemia y otros eventos geopolíticos, además de otras causas ajenas a la empresa, provocaron una serie de retrasos en los procesos de pruebas y homologación de los trenes. La empresa da explicación como argumentos para evitar una posible indemnización de 116 millones de euros a Renfe por los retrasos, un riesgo que ve remoto. Además, las pruebas de seguridad en la variante de Pajares continúan hasta conseguir la homologación.

Reacción del Principado

El presidente del Principado Adrián Barbón ha vuelto a reiterar que el Principado exigirá compensaciones al Ministerio por el nuevo retraso en la llegada de los trenes Avril, una cuestión que el secretario de la FSA ha indicado ha sido analizada durante la Ejecutiva de este lunes. "El ministro había comprometido que entrarían en funcionamiento el 31 de marzo. Esa era la fecha que había dado oficialmente el en su visita a Asturias y no sabemos a día de hoy cuál va a ser la fecha real de la llegada de los mismos. Lo que sí tenemos claro es que por ahora el ministerio y la propia Talgo reconoce que ha tenido problemas en la ejecución del contrato", ha indicado Barbón.

Así ha incidido en que lo primero que trasladan al Ministerio es que "desde luego Asturias está harta" y también lo está el Gobierno asturiano que "no quiere más retrasos, ni quiere anuncios que luego generen frustración en la gente". "Sabemos que el equipo ministerial actual lleva pocos meses y por tanto no es responsable de un contrato que viene desde la etapa de Rajoy", ha dicho Barbón, que ha indicado que no obstante la FSA va a respaldar "completamente las posiciones del gobierno de Asturias de ir a esa negociación el jueves con el secretario de Estado a exigir compensaciones".