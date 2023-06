Taboada apela al "fin del ruido" en relación a la exigencia del consejo ciudadano del partido de cesar a Palacios

"El ruido ha hecho mucho daño". Esa es la reflexión que hace Ana Taboada, concejala en funciones del grupo Somos en el Ayuntamiento de Oviedo, sobre el resultado de Podemos en las elecciones autonómicas y municipales.

"Creo que los resultados electorales dan cuenta de que el ruido no es bueno para el espacio político al que representamos y creo que la responsabilidad colectiva que merece la ciudadanía que nos ha votado y la que ha depositado la confianza en nosotros exige que trabajemos por la unidad y trabajemos porque el 23 de julio tengamos una fuerza política unitaria que nos represente a todos y todas".

El ruido de Yolanda Díaz

Un ruido sobre el que según Taboada deberían reflexionar, como partido ya que, según afirma, ha hecho daño, no solo a nivel de Asturias, sino también en general: "El hecho de que no haya en su momento saliera SUMAR como fuerza política en medio de un contexto electoral, sin tener clara la definición n de todo esto de qué iba pasar, con una serie de debates públicos abiertos entre diferentes espacios políticos, eso creo que genera desconfianza. Creo que nosotros somos una fuerza política que irrumpió en las elecciones por la ilusión de la ciudadanía de un cambio y esa ilusión es la que tiene que mover a todo el espacio político. La ilusión de un cambio, la ilusión de mantener todos los avances sociales que hemos conseguido en el gobierno de coalición sigan siendo una realidad. Todo eso tiene que seguir siendo el motor de nuestra acción política y no el ruido".

Aún así, quien iba de número cuatro en la lista de Podemos a las autonómicas defiende la postura de Ione Belarra, secretaria general de Podemos, de aunar esfuerzos con Yolanda Díaz porque, asegura, "la unidad de la izquierda es necesaria y necesitamos ir todos juntos a las elecciones del 23 de julio. Hace falta eso y hacerlo con el impulso de Podemos, que es la fuerza que consiguió hacer un cambio en este país y que en España hubiera un pluralismo político muy diferente al que había previo; la alternancia del bipartidismo. Conseguimos que hubiera un gobierno plural de la izquierda, algo histórico en este país".

El ruido de Covadonga Tomé

En cuanto a la relación con Covadonga Tomé, número uno de la lista morada a las autonómicas y el único miembro del partido en llegar a la Junta General -a lo que Taboada también culpabiliza al ruido generado-, Ana Taboada afirma que ahora está "fuera" pero que el miércoles, o jueves, cuando vuelva está previsto que se reúna con la dirección del partido: " Hace ya una semana que hemos pedido la reunión. La reunión con la dirección tiene que hacerse y después nosotros tendremos que hacer, de cara la investidura de la Junta General del Principado, elevarlo al consejo ciudadano para tomar una decisión sobre la postura que tiene que adoptar Podemos en el debate a la investidura".

"Yo no creo que haya favorecido un encierro en una sede y tampoco el espectáculo que se dio el día de presentación de la candidatura", afirma la portavoz del grupo analizando ese "ruido".

El ruido de Rafael Palacios

En cuanto a la exigencia de algunos miembros del consejo ciudadano de Podemos Asturies de cesar a Rafael Palacios como coordinador interino del partido, la respuesta de Ana Taboada sigue la misma línea: "Insisto, lo importante es abandonar el ruido".

