Renovado el convenio para que los condenados cangueses trabajen en beneficio de la comunidad

El Ayuntamiento de Cangas del Narcea y el Ministerio del Interior, a través de la Secretaría General de Instituciones Penitenciarias, han firmado un convenio para el cumplimiento de penas de trabajo en beneficio de la comunidad durante los próximos cuatro años. Se trata de un convenio que tiene por objeto la prestación de servicios a la comunidad por parte de los penados cangueses, que realizarán por ejemplo labores de limpieza o jardinería en espacios de utilidad pública, para el beneficio de todos los ciudadanos.

El Ayuntamiento se compromete con este convenio a impartir formación a los penados, para facilitar su reinserción y para que puedan llevar a cabo la tarea encomendada de manera eficiente, sin que esta, tenga un impacto negativo en los puestos de trabajo existentes y de futuro en el Consistorio. Por su parte, el Ministerio asumirá las obligaciones con el Instituto Nacional de la Seguridad Social de los penados y llevará a cabo la correspondiente gestión, coordinación y seguimiento de la pena de cada uno de los condenados.

Se trata de una actividad que no será retribuida, según recoge el propio convenio, y que no conlleva coste alguno para las arcas municipales, comprometiéndose el Consistorio a cumplir la confidencialidad y protección de los datos facilitados por la Secretaría General de Instituciones Penitenciarias. Con este convenio se evita que los condenados de Cangas del Narcea tengan que desplazarse al centro de la región para cumplir los trabajos en beneficio de la comunidad, tratándose siempre de condenas a menores, o adultos, cuya condena, no supere los dos años de prisión.