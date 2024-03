Queipo (PP) ve "enfadadín" a Barbón por el retraso de los Avril

El Partido Popular de Asturias pide un pleno monográfico en la Junta General del Principado sobre el retraso de la puesta en servicio de los trenes Avril. El presidente popular Álvaro Queipo ve “enfadadín” al presidente del Principado Adrián Barbón. Le llama la atención que eche la responsabilidad sobre el fabricante Talgo. “Seguro que si los trenes hubiesen entrado en servicio el mérito sería de Barbón, Pedro Sánchez y Óscar Puente pero, si no es así, el problema es de Talgo”, ironiza Queipo. El popular reprocha a Barbón no levantar la voz y que los ministros vienen a Asturias porque es un territorio “dulce”, no exigente como otras comunidades autónomas.

La diputada nacional Esther Llamazares anuncia iniciativas en el Congreso también por los trenes Avril. “Puente ha tomado Asturias como un juguete”, afirma la parlamentaria quien acusa al ministro de Transportes de “generar expectativas para luego incumplirlas”.