El PSOE afea al cuatripartito su inacción en el gobierno de Llanes

“Si los llaniscos nos dan su confianza para gobernar este ayuntamiento renovaremos completamente la macrotraída, y en el primer año de legislatura tendremos firmado el proyecto de renovación y los convenios con las administraciones para su financiación”. Con este compromiso el portavoz del Grupo Municipal Socialista, Óscar Torre presentaba la primera propuesta de acuerdo en el pleno extraordinario celebrado este miércoles en el Ayuntamiento de Llanes, convocado a petición del PSOE de Llanes y compuesto por cuatro iniciativas, ninguna de las cuales fue aprobada. Tras afear al cuatripartito su inacción y no “haber hecho absolutamente nada” en todo lo relativo al abastecimiento de agua durante estas dos últimas legislaturas - un asunto de competencia exclusivamente municipal - pidió al alcalde el cese del concejal de Obras y Medioambiente, Juan Carlos Armas, por haber ocultado desde 2017 las graves deficiencias que presenta la instalación, como alertó Asturagua en sucesivos informes, con el riesgo de desabastecimiento que supone para miles de vecinos del municipio.

El segundo punto del orden del día era el relativo a la rehabilitación del Casino de Llanes. Torre lamentó el “deplorable” estado en el que se encuentra y sus graves deficiencias, “con goteras, humedades e importantes daños estructurales”, que se agravan día a día. “Mientras que el gobierno local presume de haber saneado las cuentas: no por su buena gestión, ni por la normativa estatal de la regla de gasto, sino porque fueron incapaces de gastar al igual que lo han sido de gestionar bien un solo proyecto, el Casino se cae a trozos”, aseguró el portavoz, quien puso varios ejemplo del estado de abandono que presentan otras instalaciones de titularidad municipal como la Estación de Autobuses, el Centro de Empresas o el Cinemar: “Se ha comprado el antiguo cine pero no sé sabe nada más de él. Gastan en lo que no deben para presumir de que no deben”, apostilló y a a renglón seguido anunció que si gobierna el PSOE, “en el plazo 6 meses haremos una evaluación técnica de las necesidades y reparaciones urgentes del Casino y pondremos en marcha un programa de mantenimiento en todos los espacios públicos”.

El Grupo Municipal Socialista instó, una vez más, al alcalde a que garantice la seguridad de los vecinos solicitando a Delegación de Gobierno la convocatoria de la Junta Local de Seguridad y la instalación de cámaras de videovigilancia en los accesos de la Autovía del Cantábrico a las zonas rurales del concejo, donde se han detectado los mayores problemas de seguridad como consecuencia de la oleada de por los robos en viviendas e iglesias del municipio. Óscar Torre, recordó al regidor - máximo responsable del materia de seguridad - las agresiones que se producían el pasado verano en pleno casco urbano de Llanes, así como los vídeos que circularon por las redes sociales en los que se veía a un hombre desnudo en el puerto o a una pareja manteniendo relaciones sexuales en una acera. El edil, aseguró que si el PSOE gobierna, en el primer mes de la próxima legislatura convocarán la Junta Local de Seguridad.

Turismo y deporte

Finalmente, y tras poner de manifiesto la dejadez en la gestión y los numerosos incumplimientos del titular de Turismo y Deportes, como el nulo mantenimiento de infraestructuras deportivas impulsadas por los gobiernos socialistas: el Polideportivo de Llanes que no se pudo utilizar en lo que llevamos del curso; el de Posada que solo se abre tres días a la semana por falta de personal; el campo de futbol que necesita la renovación urgente del césped artificial; el COA que carece de vestuarios; la cafetería de campo de golf que permanece cerrada, o también, que desde hace ocho meses no haya coordinador de deportes porque se le despidió ilegalmente, Torre pidió la reprobación de Iván García por “su incompetente gestión” y reiteró que ponga fecha a las galas del Deporte y Turismo, ya que la primera sólo se ha celebrado en una ocasión en toda la legislatura, y la segunda no se convoca desde el año 2019.