El Partido Popular denuncia que el alcalde de Piloña vota en contra de sacar al lobo del Lespre

El portavoz municipal del Partido Popular en Piloña, Tino Medina, acusó hoy al alcalde socialista y al PSOE de engañar a los vecinos del concejo cuando dicen que no están a favor de sobreproteger al lobo y luego votan en contra, como ocurrió en el Pleno del Ayuntamiento celebrado ayer, de una propuesta para sacar precisamente a la especie del Lespre.

Tino Medina destacó que los socialistas han demostrado una vez más que eligen “ponerse del lado de Pedro Sánchez y en contra de los cientos de ganaderos de Piloña que sufren casi a diario los ataques del lobo.

En este sentido, Medina recordó que el lobo “está provocando muchas pérdidas en la ganadería de Piloña, donde el sector primario tiene mucha importancia, por lo que para el PP sacar al lobo del Lespre es una prioridad, y apoyar la Ley propuesta por el Grupo Parlamentario Popular en el Congreso es vital para acabar con las decisiones injustas, caprichosas y lesivas para los ganaderos de Piloña decididas por Pedro Sánchez, el jefe del alcalde”.

El portavoz municipal popular resaltó que el PSOE miente a los ganaderos: “Primero, en campaña electoral, les dice que está en contra de sobreproteger al lobo, y miente porque cuando hay que votar para sacarlo del Lespre cualquier excusa es buena para ponerse del lado del lobo y en contra de sus propios vecinos, y esta actitud tiene un nombre: engaño”.

Tino Medina explicó que la moción del PP presentada en el Ayuntamiento de Piloña no solo pretendía dejar de proteger al lobo, sino que también se hacía hincapié en la situación que sufren muchos ganaderos que no han recibido ni un solo euro de las ayudas de la PAC del año 2023.

“Es una situación injusta que se denunciaba en nuestra moción, pero que tampoco tuvo el apoyo del alcalde y su equipo; tal parece que los socialistas del concejo solo están para defender la mala gestión de sus colegas del Gobierno y de la FSA, porque desde luego los ganaderos afectados en Piloña no son su prioridad”, indicó.

Tino Medina señaló que el PP pretendía asimismo un pronunciamiento unánime del Ayuntamiento de Piloña en apoyo al medio rural, en un municipio con casi 500 explotaciones ganaderas y más de 10.600 animales de la especie bovina, como la necesidad de lograr precios justos para los ganaderos aplicando de verdad la Ley de Cadena; que no se legisle de espaldas al medio rural desde los despachos de Oviedo, exigiendo informes de no lesividad en cualquier norma que se apruebe, o no castigar con más impuestos a los vecinos.

“Pero, una vez más, el PSOE, con el alcalde a la cabeza, ha dado la espalda al medio rural piloñés. Ayer se ha visto realmente la cara de este PSOE: a Dios rogando y con el mazo dando”.