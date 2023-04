Palacios: "Tomé y los suyos quieren destruir Podemos en una operación orquestada"

Tomé y afines

Covadonga Tomé y sus afines en la lista electoral mantienen el encierro que protagonizan desde el jueves en la sede del partido en Gijón. Denuncian que la candidatura se presentó con nocturnidad y alevosía. Creen que la única explicación a la alteración de la lista está en la voluntad política del secretario interino, Rafael Palacios. Y eso porque quien iba a ocupar el número cuatro y finalmente no lo hace, Jorge Fernández, no encuentra explicación para lo ocurrido que pueda satisfacer a un demócrata. Cree que Palacios debe dar explicaciones y Ana Taboada, que ahora ocupa su puesto, no debería aceptar tras lo ocurrido. Defiende que Asturias ha de contar con una candidatura de Podemos y le ha pedido a sus compañeros que sigan. Fernández asegura que se ha cometido una ilegalidad y se han vulnerado sus derechos. Está estudiando qué trámites ha de seguir para interponer una demanda.

Dirección regional

El coordinador autonómico interino de Podemos Rafael Palacios urge a Covadonga Tomé a condenar la agresión verbal y física que se produjo en la presentación de la candidatura así como las vertidas en redes sociales. Recuerda que la que secretaria de Organización Alba González dejó la responsabilidad por la presión mientras que la diputada nacional y coordinadora titular del partido en la región, Sofía Castañón, está de baja por enfermedad. Palacios asegura que han cumplido su compromiso de respetar la candidatura íntegra que ganó las primarias pero en la que no podía estar el cuarto en la lista Jorge Fernández dado que está sancionado. El dirigente morado explica que Ana Taboada sube del puesto 7 al 4 porque el 5 lo ocupe él mismo Palacios y es candidatdo ya en Langreo y el sexto puesto es de Adriana del Oso que encabezará la lista del Occidente. Palacios, quien recuerda que la dirección regional y el programa electoral también son fruto de primarias, cree que Tomé quiere "destruir el partido en una operación orquestada". El responsable actualmente de Podemos afirma que le dieron a Tomé los medios económicos y personales para la campaña así como el programa electoral para que lo modificase a su gusto. A cambio, respondieron con una protesta inadecuada, según Palacios: "un encierro de edredones de lujo, un insulto a la lucha de la clase obrera".