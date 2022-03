Núñez Feijóo: "La transición energética es un fracaso"

Feijóo y Asturias

El candidato comenzó diciendo que "qué mejor que un gallego para defender los intereses de Asturias". Confesó que él estaría de acuerdo con un candidato asturiano a presidir el PP. En alusión a los problemas de Asturias, Feijóo dijo que la transición energética "es uno de los mayores fracasos" del gobierno de Sánchez a quien atribuyó el cierre de 14 térmicas de carbón mientras Alemania abre nuevas centrales para tener 40 y España importa energía producida con carbón desde Marruecos, "como si estas térmicas no contaminasen". Feijóo afirma que conoce bien los problemas de Asturias por proximidad y porque lleva "mucho tiempo trabajando con el Principado y desde el noroeste de España". Afirma que no hubo posibilidad de pacto con el gobierno central en materias clave para Asturias como el lobo, el estatuto electrointensivo o la financiación autonómica.

El candidato a liderar el PP fue antecedido por la presidenta del PP de Asturias que cargó contra las políticas de Sánchez y Barbón en Asturias al tiempo que alabó la experiencia y capacidad de Feijóo.

El discurso fue brevemente interrumpido por un espectador que aludió a Pablo Casado lo que fue replicado con algunos abucheos, gritos de "presidente, presidente" y la alusión del Feijóo de que el PP es un partido democrático.

Crisis económica

El aspirante a presidir el Partido Popular y presidente de la Xunta de Galicia ha protagonizado en el teatro Campoamor de Oviedo el acto de su carrera hacia el liderazgo popular. En clave nacional, Alberto Núñez Feijóo ha acusado a Pedro Sánchez de hacer en esta crisis lo mismo que durante la pandemia: "jugar al escondite, eludir su responsabilidad y demorar las respuestas urgentes"., indicó. El popular decía que "ojalá que fuese tan rápido para bajar impuestos cuando todo el mundo se lo pide que cuando los sube cuando nadie se lo pide". El dirigente gallego reprochaba a Sánchez esperar "a que otros le resuelvan el problema, dar una homilía de vez en cuando" mientras que son las comunidades autónomas las que han tenido que afrontar la gestión del covid. Ahora, Sánchez quiere que sea la Unión Europea la que le resuelva los problemas, concluyó el candidato a presidente del PP. Feijóo señala que los impuestos al combustible se han duplicado de manera queen esta situación para aliviar a la economía con cita especial a pescadores, ganaderos y transportistas. Da su mano tendida pero, puntualiza, "no un cheque en blanco" para encontrar soluciones.

Feijóo también lamentó las discrepancias del gobierno de coalición. Una cosa son discusiones razonadas con decisiones que luego se cumplen, aludiendo al caso de Oviedo, y otra es tener en el ejecutivo partidos que debilitan la posición internacional de España al estar en contra de la OTAN y la Unión Europea, afirmó. Para el popular no hay otra alternativa que un gobierno mejor y que "no vengan marcas que saben que no son alternativa" que faciliten el gobierno de una izquierda "fracturada, trasnochada y aliada del independentismo".