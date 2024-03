La Junta General celebra un pleno sobre comunicaciones al lunes 18 y martes 19

La Junta General del Principado celebrará la semana que viene un pleno extraordinario sobre transportes e infraestructuras del Estado en Asturias. Es una iniciativa del PP a la que se han sumado Foro y la diputada Tomé aunque también la apoya Vox que no firmó la petición porque la ex de Podemos no quería compartir su nombre con Vox en un documento, algo negado por Tomé.

El pleno será el lunes 18 a partir de las 6 y el martes 19 a partir de las cinco. El horario no gusta a los que piden el pleno. El portavoz adjunto del PP Luis Venta ha explicado que la visita de una ministra el jueves condicionaba la agenda del presidente del Principado y el presidente de la Junta General Juan Cofiño se ha plegado a esa agenda como si fuese un consejero más. La portavoz de Vox Carolina López cree que los socialistas tratan de camuflar el debate. El diputado de Foro Adrián Pumares responsabiliza más bien al ejecutivo.

La socialista Dolores Carcedo señala que el debate es razonable para encontrar puntos de mejora más allá de discutir sobre compensaciones o cumplimiento de plazos. La portavoz del POSE en la Junta insta a los populares a ser igual de exigentes con los suyos que los socialistas asturianos con Sánchez. Más allá del horario, la diputada Tomé cree que el pleno es necesario y por eso también lo pide.