El grupo socialista de Ponga presenta una moción pidiendo que el lobo no cuente con protección especial

La portavoz socialista, y alcaldesa del concejo, Marta Alonso, ha presentado en nombre de su grupo una moción en la que recuerda que "a primeros del mes de febrero del presente año, desde el Ministerio de Transición Ecológica y Reto Demográfico se aprobó la propuesta de inclusión del lobo en el Listado de Especies Silvestres de Régimen de Protección Especial".

No cabe duda de que esa inclusión, "tiene como consecuencias graves problemas económicos, sociales e incluso medioambientales para nuestro municipio, un concejo dedicado en su mayor parte a la ganadería y el turismo, fomentado por la catalogación de Ponga como Parque Natural, reconocimiento que no tendría de no ser por el fomento de la ganadería extensiva en la zona y de las prácticas llevadas a cabo a través de los siglos por el sector ganadero en la zona y la práctica de la caza como control del número de ejemplares de diferentes especies".

Los socialistas señalan que "la Ministra Rivera, ha adoptado una decisión que además de causar graves problemas a un sector de por sí ya denostado por la situación actual y la que se lleva sucediendo desde hace años, choca frontalmente con otra de las competencias que su Ministerio gestiona y que es el reto demográfico. No se pueden llenar la boca con el compromiso con el reto demográfico y las zonas que tienen poca población, haciendo políticas de este tipo en entornos como el nuestro, rurales, que necesitan más apoyos y empujones para salir adelante, y no piedras en el camino hacia la repoblación y menos de las personas que se suponen que están para velar por sus intereses más inmediatos".

La ministra según se señala en la moción, "debería tener en cuenta que la protección de una especie como el lobo no debe valorarse de igual forma en todos los territorios nacionales. Hay Comunidades Autónomas que han votado sin sufrir el problema que si sufrimos territorios como el nuestro, y por lo tanto, se ha adoptado un acuerdo en el que las Comunidades afectadas estamos en clara desventaja. El Principado de Asturias cuenta con un Plan de Gestión del Lobo, que aunque con deficiencias que habrían de revisarse, es el único instrumento real para el control de la especie en nuestro territorio.

Es por ello, que desde el equipo de gobierno, se solicita al Pleno municipal, llegar a los siguientes acuerdos:

1º Instar al Gobierno de Asturias a que haga los trámites oportunos en defensa de los intereses del sector ganadero y que por lo tanto evite esta homogeneización del status del lobo en cualquier lugar del territorio español, con independencia de su presencia en el mismo.

2º Solicitar al Gobierno de Asturias el estudio del Plan del Lobo y que se modifiquen las cuestiones oportunas para que el control de población de esta especie sea de una vez efectivo y deje de perjudicar al sector ganadero.

3º Instar a la Ministra de Transición Ecológica y Reto Demográfico, Sra. Teresa Ribera, y al Secretario de Estado de Medio Ambiente, Sr. Hugo Morán, a reformular la inclusión del lobo en el Listado de Especies Silvestres de Régimen de Protección Especial, en los términos acordados el día 4 de febrero, teniendo en cuenta la distinta distribución de la especie en el conjunto de las Comunidades Autónomas.