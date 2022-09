El día 26 arranca la negociación presupuestaria, sin garantías de alcanzar un pacto

Segunda sesión del Debate sobre el Estado de la Región, con intervención de los grupos parlamentarios.

Hoy la atención estaba puesta en Ciudadanos, por ver si había actitud para un pacto presupuestario. El tono la portavoz arrancó con malas perspectivas, pintando un panorama de fracasos sociales y económicos. Susana Fernández tiró de hemeroteca para concluir que Asturias sigue tienen los mismos problemas que hace 25 años y que es una comunidad subsidiada, por lo que reclamó rebajas fiscales para afrontar un cambio de era y en esa línea sustentó la negociación.

El Presidente censuró el pesimismo antropológico de Ciudadanos y se negó a acometer rebajas fiscales generalizadas. La portavoz de Ciudadanos matizó que su grupo lo que quiere son deducciones fiscales no rebajas generales y ahí empezaron a cambiar las cosas. Barbón propuso duplicar las ayudas los libros, elevar la ayuda del tique rural hasta los 40.000 euros, deducciones por acogimiento no renumerado de mayores de 65 años, por arrendamiento de viviendas, más en mundo rural y elevar los límites de las deducciones, entre otras medidas. Finalmente las intervenciones estaban menos distantes, pero sin más garantías de lo que pueda pasar en la negociación.

Teresa Mallada abría el verdadero debate de orientación política. La presidenta del Partido Popular afirmó que Asturias está peor que cuando Barbón comenzó a gobernar y éste afirma que obvie los datos positivos y resalta que ha complicado casi todo su programa electoral. El éxodo juvenil, las quejas empresariales por la burocracia, la ley estatal de industria pendiente, la protección especial del lobo, el deterioro de la atención primaria, la escasez de las ayudas al Huerna o el reducido apoyo a la FP Dual apuntalan la conclusión de la presidenta del Partido Popular quien, en cualquier caso, se ofrece a negociar presupuestos.

Adrián Barbón replicó que sube la natalidad y saldo migratorio positivo al tiempo que se reduce el índice de pobreza mientras sube la producción industrial. El 83% de sus compromisos electorales se han cumplido y el ticket rural para autónomos sube de 35.000 a 40.000 euros. De la oferta de diálogo de Mallada, Barbón vierte una sospecha fiscal. El presidente concluyó con una alusión velada al futuro de la popular.

En la izquierda, la tensión no augura más respaldo que el pueda haber con IU. Su censuró el giro a la derecha que ha dado Barbón y le pidió que reoriente su gestión política. No fue el único reproche, pero tuvo el mensaje más conciliador para alcanzar un acuerdo presupuestario y ello a pesar de que no le salen las cuentas de afrontar más gasto con menos ingresos. Angela Vallina señaló como prioridad superar los siete meses que restan de legislatura para ampliar a 5 años el horizonte temporal del acuerdo económico

Al Presidente del Principado le pareció razonable.

Adrián Barbón agradeció el talante de IU a pesar de las diferencias mostradas, mientras calificó de tremendista y faltón el discurso de Podemos, hasta echó en falta a Ripa. Su portavoz, Rafel Palacios no dejó títere con cabeza y llevó al primer plano todas las sombras sociales y económicas del Principado, así como la desinversión del Estado en una periferia dijo rendida al centralismo. Y dijo que Podemos no tiene interés en una prórroga presupuestaria, pero el Presidente atisbó que la formación morada buscaba escusas para no pactar. Rafael Palacios consideró sin embargo que el PSOE les igualaba a Vox, pero advirtió que no se levantarán de la mesa de negociación porque no llevan líneas rojas

Tensados los discursos, falta por ver que dará de si realmente la negociación que comenzará el día 26 con IU, dando un margen más amplio al diálogo para buscar el pacto presupuestario.