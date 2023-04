Ciudadanos tilda de "tránsfugas y vividores" a los cargos que van en listas del PP de Asturias y de Oviedo

El coordinador autonómico de Ciudadanos Asturias Manuel Iñarra considera que Ignacio Cuesta, Lourdes García, José Luis Costillas y Manuel Cifuentes son unos "tránsfugas y vividores" al pasar de militar en la formación naranja a ocupar puestos en la lista electoral de Alfredo Canteli en Oviedo en los dos primeros casos y en la de Diego Canga a la Junta General en los dos últimos. A Iñarra no le sorprende que el PP no atiende el pacto contra el transfuguismo porque "no entienden de ética y sí entienden de corrupción política, va en su ADN político". Iñarra acusa a Canga y Canteli de "desechar ese supuesto talento interno que debería tener el PP y lo sustituye fichando a personas tránsfugas". El candidato naranja al Principado acusa a Canga y los suyos de "traicionar a sus propios afiliados porque los está postergando en detrimento de estos fichajes". Iñarra concluye que Canga se traiciona a sí mismo al lamentar que haya vividores de la política. Según el coordinador de Ciudadanos que los que se han pasado tienen largo historial de traiciones. "Sólo quieren seguir en política a toda costa, son auténticos vividores de la política".