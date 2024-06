Barbón y Rueda niegan que Asturias y Galicia sufran masificación turística

Los presidentes del Principado de Asturias Adrián Barbón y de la Xunta de Galicia Alfonso Rueda coinciden en que sus correspondientes comunidades no sufren masificación turística. Así lo han señalado en una conversación pública en el desayuno organizado este viernes en Madrid por el Grupo Hotusa bajo la denominación 'El turismo para el desarrollo de los territorios', en el que los dos presidentes autonómicos han coincidido en erigir a sus destinos como lugares alejados de la masificación. Barbón no ha hablado de las tasas turísticas, aunque sí que ha alertado del problema de que pueda empezar a calar el mensaje en la ciudadanía de que el turismo les puede expulsar de como ellos quieren vivir. Eso sí, ha precisado que, bajo su punto de vista, Asturias y Galicia no están actualmente en los niveles de masificación que sí que tienen otros territorios en España actualmente, apostando por un turismo ordenado. En cualquier caso, Barbón ha puesto en valor que su Gobierno ya está realizando acciones para regular las viviendas de usos turísticos, dando más poder a las comunidades de vecinos para que otorguen una autorización expresa a estos pisos.

El presidente de la Xunta de Galicia, Alfonso Rueda, ha alertado del peligro que, a su juicio, pueden suponer las tasas turísticas que se plantean desde algunos ayuntamientos gallegos porque puede lanzar "un mensaje de un problema de masificación". Por su parte, el presidente de Asturias, el socialista Adrián Barbón, ha abogado por controlar los pisos turísticos. Así se han pronunciado ambos dirigentes En cualquier caso, el presidente 'popular' Alfonso Rueda ha cargado contra los discursos de "turismofobia" que, según ha dicho, están empezando a surgir dentro de Galicia: "No nos peguemos tiros en el pie", ha alertado el dirigente autonómico.