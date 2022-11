Barbón mantiene que se ha avanzado mucho en la negociación

El Presidente del Principado mantiene que se ha avanzado mucho en la negociación presupuestaria y que está habiendo pasos "muy, muy importantes". Adrián Barbón reitera la apuesta por un consenso lo más amplio posible, al señalar que “todo lo que podamos acordar lo vamos a acordar y con cuantos más, mejor", aunque a día de hoy no hay pacto firme con nadie, si bien IU y el Grupo Mixto están pendientes solo de cerrar flecos.

El Consejo de Gobierno aprobará la próxima semana el proyecto de Presupuestos del Principado para el 2023

Será el 1 de diciembre cuando entre el proyecto del gobierno en el parlamento, pero el PSOE espera llegar a consensos después de esa fecha, porque ha día de hoy no hay pactos sellados como reconoció la portavoz socialista Dolores Carcedo

De facto hoy tendrá lugar la primera reunión negociadora con Podemos, cuyo portavoz Rafael Palacios fía los pactos hasta el 28 de diciembre

En IU el Coordinador Ovidio Zapico reconoció que su formación no podrá ratificar un pacto presupuestario antes del 1 de diciembre

En el grupo mixto, Armando Fernández Bartolomé que hablaba de una alta probabilidad de acuerdo, reconocía que aún hay reuniones pendientes

Con el calendario en la mano, la portavoz del PP Teresa Mallada lamentó que estemos igual que el año pasado y que la tramitación de nuevo sea atropellada

En Ciudadanos Sergio García precisó que la formación naranja esté tan lejos del si como del no y criticó el acto de fe que tienen que hacer los grupos parlamentarios porque aún no conocen el proyecto del ejecutivo y entre tanto no se van a pronunciar.

En la misma línea se expresó el portavoz de Foro. Adrián Pumares se mostró incapaz de decir qué propuestas están siendo asumidas o no y precisó que espera poco del Principado.

El calendario contempla comparecencias informativas entre el 9 y el 16 de diciembre; el pleno de totalidad se celebrará el día 23 y el pleno final el viernes 30 de diciembre.