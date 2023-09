Barbón espera que el Gobierno retire la 'protección especial' del lobo

Barbón pide al Gobierno de Sánchez replantear la política de protección especial del lobo

El presidente del Principado de Asturias, el socialista Adrián Barbón, ha aplaudido este martes "el cambio de criterio" de la Unión Europea (UE), favorable a rebajar la protección del lobo y realizar controles de población en los casos en los que sea necesario, al tiempo que ha emplazado al Gobierno central a modificar su planteamiento y atender las reivindicaciones asturianas.

Barbón, que ha acudido a la toma de posesión del nuevo alcalde de Santa Eulalia de Oscos, Francisco López, ha señalado que fue conocedor del cambio comunitario este lunes a través del eurodiputado asturiano del PSOE, Jonas Fernández, quien le "remitió" el informe relativo al posicionamiento de la Unión Europea.

"A mí me parece muy bien porque es que, además, es la postura del Gobierno de Asturias", ha dicho, remarcando que desde el Ejecutivo autonómico vienen defendiendo ese cambio de criterio "de forma alta y clara". "Legislar está muy bien, pero cuando uno legisla tiene que tener en cuenta la realidad", ha apuntillado.

Para Barbón, "no se puede decir que en el tema del lobo, en este caso en Asturias, no se haya seguido una política durante las últimas décadas en las que hubo la protección de una especie para que no desapareciera junto con la protección de otras especies", haciendo referencia a la ganadería.

De este modo, considera positivo que la UE se abra a flexibilizar y recuperar los controles. "Es sin duda una magnífica noticia y yo espero que el gobierno de España atienda nuestras reivindicaciones que no son de ahora, son de siempre porque venimos haciéndolo en los últimos años", afirma, subrayando que el criterio de la UE concuerda con el del Gobierno de Asturias.

Barbón ha incidido en que el lobo no es una especie cinegética y ha asegurado que se va a actualizar toda la información mientras sigue abierta la vía judicial por la inclusión del lobo en el Lespre.

El PP enviará información ante la falta de acción, entienden, del eurodiputado Jonás Fernández

El portavoz del PP en la Junta General del Principado de Asturias, Diego Canga, ha anunciado este martes que el partido recabará "evidencias" sobre los ataques del lobo en Asturias para remitir dicha información a Bruselas dentro del plazo abierto por la Comisión Europea hasta el 22 de septiembre para que entidades, organismos, científicos y otras partes interesadas envíen datos actualizados sobre la situación de la especie en territorio europeo.

En rueda de prensa en sede parlamentaria Canga ha avanzado, junto al diputado autonómico Luis Venta Cueli, que éste se pondrá en contacto, a partir de "esta misma tarde", con concejos y colectivos afectados para obtener la información que permita respaldar la propuesta de modificación de legislación europea.

Diego Canga ha apuntado que la legislación europea es "antigua" y se ha planteado en varias ocasiones la posibilidad de desarrollar mecanismos de flexibilidad para afrontar daños del lobo, ante casos crecientes en diversos países comunitarios.

Se ha referido también a una resolución del parlamento europeo en la que se planteaba cambiar el estatus de protección de lobos y osos para proteger al ganado de sus ataques, reprochando al Gobierno de España su posición contraria y su decisión de incorporar al lobo en el Listado de Especies Silvestres en Régimen de Protección Especial (Lespre).

Asimismo, desde el PP remarcan que en dicha resolución europea no se hace referencia a España ni a Asturias, cuando sólo en la comunidad hay más ataques que en países europeos mencionados como Austria. Canga lamenta que el PSOE, que tiene al eurodiputado asturiano Jonás Fernández, no haya hecho nada para que se mencionase el caso de Asturias.