El alcalde de Siero Ángel García demanda estar en el grupo de trabajo de las directrices de comercio

El alcalde de Siero, Ángel García, ha asegurado este lunes que pedirá participar en el grupo de trabajo para reformar las directrices de comercio que anunció este fin de semana el presidente del Principado, el socialista Adrián Barbón. En ese grupo, el presidente había dicho que participaría la Federación Asturiana de Concejos (FACC) en representación de todos los municipios. "Evidentemente, si soy el que más reivindica la reforma, yo pediré estar", ha dicho en unas declaraciones remitidas a los medios el primer edil. El regidor de Siero demanda la modificación de las directrices de comercio para que la multinacional Costco pueda ejercer su actividad en la parcela del Polígono de Bobes que adquirió hace dos años. Respecto a las declaraciones del presidente en las que afirmó que se iban a modificar las directrices, pero "no porque lo diga un alcalde", García ha replicado que no sale ahora "de repente" a decir que se reformen porque se le "ocurrió", sino porque es un acuerdo de Consejo de Gobierno adoptado hace casi dos años y que no se ha ejecutado. "Yo no comparto que se diga que si el alcalde mete ruido", ha apostillado, remarcando que en la revisión se buscaba dar más autonomía a los ayuntamientos", algo que los consistorios llevan "muchos años" reivindicando para poder decidir dónde, cómo, y las dimensiones de los equipamientos comerciales que se instalen en sus municipios.

Las palabras del regidor socialista de Siero se producen después de que el presidente del Principado Adrián Barbón indicase que las directrices de comercio se cambian por interés general, "no porque lo pida un alcalde". Barbón señaló que es poco partidario del "exhibicionismo" porque apuesta por la discreción y el diálogo que permite resultados como los de Amazon.