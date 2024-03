Adrián Barbón en La Brújula sobre el 'caso Koldo': ""Nuestro equipo técnico encontró cosas sorprendentes y dijeron que no la contratara"

Entrevista en La Brújula de Rafa Latorre al presidente del Principado Adrián Barbón. Sobre las compensaciones del ministerio de Transporte por los retrasos de los trenes Avril, traslada el cabreo general por la tardanza pero le valen las medidas anunciadas que incluso quieren otros gobiernos en situación similar. En clave asturiana, da por buenas las compensaciones de los trenes porque, entre otras razones, otros gobiernos las quieren para sus territorios. Sobre el conflicto por la gestión del lobo, Barbón enfatiza que así se comprueba que se enfrenta al gobierno de Sánchez.

En clave puramente nacional y preguntado por el desbloqueo de amnistía a condenados y prófugos del pròces, Barbón lo considera tema zanjado dentro del partido. Entiende que es una iniciativa válida si no contraviene la Constitución. Barbón considera que la amnistía es válida siempre que no contradiga la Constitución. Sobre el caso Koldo, insiste en la tolerancia cero a la corrupción. Sin embargo, en el caso de la expresidenta balear y presidenta del Congreso Francina Armengol, Barbón la deja fuera de sospecha porque un presidente autonómico no está en la contratación.

Y hablando con Latorre sobre los resultados electorales del año pasado, Barbón reflexiona que el PSOE necesita candidatos transversales que superen las ideologías.

Entrevista de Adrián Barbón en La Brújula con Latorre