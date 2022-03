Noticias Mediodía Asturias 25/03/2022

UITA no ve razones para desconvocar el paro porque no basta con rebajar el precio del combustible. Fade pide terminar con la protesta. El Principado no cierra la puerta a un fondo de contingencia para auxiliar a sectores afectados. El PP afirma que las medidas del ejecutivo adoptadas hasta ahora no añade nada nuevo y acusa a Barbón de "forrarse" con la inflación. El rector Villaverde elude entrar en el conflicto generado por el traslado de Minas en un tiempo que es "de la Universidad". Canteli puntualiza sus palabras sobre Mieres.