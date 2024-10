Nieves Roqueñí niega una crisis en Cogersa por los seguros y elude comentar la reacción de IU-Convocatoria por Asturias

La consejera de Transición Ecológica, Industria y Desarrollo Económico del Gobierno asturiano, Nieves Roqueñí, y presidenta del Consorcio para la Gestión de Residuos del Principado de Asturias (Cogersa), ha negado este lunes que exista ninguna crisis en el consorcio después de trascender que las diferentes instalaciones, no solo la que se quemó en abril, carecen de seguro por daños.

"Yo no veo ninguna crisis, yo lo que veo es que se ha magnificado una cuestión que obedece a una cuestión administrativa como es la contratación de seguros", ha respondido Roqueñí a los periodistas en el marco de su participación en un acto en Oviedo. Ha estado acompañada por la gerente de Cogersa, Paz Orviz. Roqueñí ha insistido en que Cogersa tiene todos los seguros obligatorios en regla.

En cuanto al seguro multirriesgo, Cogersa sí lo tuvo en sus plantas, pero hasta el año 2022. Ha dicho que pedirá a Paz Orviz que "lidere" el proceso para contratar ahora otro seguro de ese tipo, que cubra los daños. No ha querido entrar en más detalles y se ha remitido al consejo de administración de Cogersa, que tendrá lugar esta tarde.

Roqueñí ha sido preguntada sobre si se planteaba dimitir tras lo ocurrido. A este respecto, ha dicho que ella, como consejera, tiene su puesto siempre a disposición del presidente del Gobierno asturiano, el socialista Adrián Barbón. El dirigente aún no se ha pronunciado sobre este asunto. Roqueñí ha dicho que ha hablado con él estos días. "Yo estoy para hacer lo que mi presidente diga y ahora mismo lo que estamos es gestionando", ha apuntado.

La presidenta de Cogersa compareció la semana pasada en una comisión parlamentaria en la que se habló sobre el incendio de la nave de nueva construcción en abril. Roqueñí volvió a insistir que si no tenía el seguro por daños era porque no se había recepcionado.

Después de trascender que tampoco lo tenían el resto de instalaciones, Roqueñí ha sido preguntada sobre si se habría ahorrado la actual situación si lo hubiese explicado en el Parlamento asturiano. Ella ha dicho que fue convocada para hablar de la situación de Cogersa y que respondió a todas las preguntas de los diputados. "Cualquiera que me conozca sabe que soy transparente", ha resaltado, evitando, por último, hacer declaraciones sobre las críticas recibidas por el socio de gobierno del PSOE en Asturias, IU-Convocatoria.

"FRUTO DE UNA NEGLIGENCIA"

Este asunto de los seguros de Cogersa ganó relevancia tras el toque de atención del socio de gobierno, Izquierda Unida. Su secretario de Organización, Maximino García, considera que es una situación “grave, fruto de una negligencia”. Pide la documentación y comprobar si hay que señalar responsables. No debería afectar al pacto de gobierno del Principado: “Todo depende del resultado final, de lo que indique la documentación y si hay que asumir responsabilidades o no. Como en todo gobierno, sea de coalición o no, hay tensión pero hay que actuar con cabeza fría y no por impulsos”.