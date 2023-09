"Es necesaria una legislación que regule el hidrógeno verde. Hace falta apoyo económico por parte del Gobierno"

Esta mañana se ha dado la primera toma de contacto entre Nieves Roqueñí, como consejera de Industria, y Ángela Santianes, presidenta de DuPont en España y Portugal, quien ha aprovechado para compartir su perspectiva sobre en qué cosas nos tenemos que enfocar si queremos que Europa, España y Asturias sean competitivas. "La idea es ponernos al día en todos los proyectos en los que estamos trabajando", comentaba Santiantes, minutos antes de ese encuentro, ante los micrófonos de Onda Cero.

En el caso del Principado, resaltaba Ángela Santianes, "estamos en un momento de transición precioso de cómo va a estar evolucionando la economía hacia el tema de la sostenibilidad". La empresaria advierte de que tenemos que hacer las cosas bien ya que "si queremos avanzar demasiado rápido, podemos dejar a las empresas atrás y lo que queremos conseguir; una industria potente, fuerte y sostenible no se acabe de dar porque no las acompañamos en la transición". Considera que la intención es acompañarlas pero tenemos que entender, "cuando sacamos legislación", cómo la sacamos y que cumpla"el objetivo final". En definitiva apuesta por caminar juntos, de la mano, para llegar al "buen camino". "Todos queremos una industria limpia, que Europa sea fuerte, y para eso tenemos que entender cómo hacerlo", concretaba.

RECIRCULACIÓN DE AGUAS RESIDUALES

Dentro de las prioridades que le gustaría contemplara el gobierno para los próximos 4 años, la presidenta de DuPont en España y Portugal, destaca que hay cuestiones en las que están muy alineados como el tema de recirculación de aguas residuales, para que pueda ser de uso industrial. Algo que etiqueta como "fantástico", pero considera que "hay que conseguir que se haga pero no a unos precios prohibitivos que te pongan fuera de mercado".

HIDRÓGENO

Con el tema del hidrógeno, por otro lado, Santianes lo considera un vector que nos puede ayudar a a sustituir al gas y que "evitemos emisiones y tengamos una industria limpia" pero, asegura, necesitamos saber "cuál es la legislación que va a regular el hidrógeno" porque si no se conocen las reglas del juego, no se van a conocer ninguno de los proyectos que están ahora mismo en boga. "Tienen que ser unas reglas del juego que nos ayuden a jugar. Que nos ayuden a que ese vector despegue. porque, hoy por hoy, no es un vector rentable y, si nuestras industrias no son rentables, no son sostenibles", compartía.

La presidenta de DuPont en España y Portugal considera necesario ayudar a que esa falta de rentabilidad se neutralice y las empresas no pierdan en esa transición, para conseguir que ese vector sea rentable. "No se va a conseguir -puntualizaba- sin experiencia. Tienes que trabajar con él y ver cómo lo optimizas, para conseguir que sea un vector tan rentable como el gas natural".

APOYO ECONÓMICO

En palabras de Satianes, "para poder animar a las empresas se necesita apoyo". Apoyo económico. Irte a hidrógeno, dice, "significa inversión en capital para desarrollar esa tecnología y después el coste es mayor. hay que neutralizar el coste, de manera que puedas tener empresas interesadas para rentabilizar esa operación y que al final no necesites inversión en capital ni en costes". La intención dice, es que el gobierno apoye económicamente pero la cuestión, añade, es que lo haga "de manera eficiente". Y esa es la parte, finaliza, en la que "tienes la intención pero que cuando, se ejecuta, falta la parte de que sea efectivo".