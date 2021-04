Todos Somos Jarrio en busca de la solidaridad por el resto de Asturias "no vamos a esperar a que llegue julio y que no se soluciono nada y volver a esperar mas meses, esta vez tenemos las cosas claras y hasta donde queremos llegar”.

Las integrantes del colectivo, Mar Villanueva y Mª Josefa Martínez, anuncian que emprenderán una serie de entrevistas “concejo a concejo” en los 61 Ayitos. restantes del Principado, primeramente solicitando la instalación de pancartas y posteriormente explicando a la sociedad la causa que les mueve con el fin de que les ayuden “ el hospital de Jarrio es el que mas problemas tiene, si nos ayudáis a solucionar el mas débil de toda Asturias, seguiremos luego ayudándoos a vosotros, una vez conseguido el más débil, al frenar éste, los demás irán todos detrás”.

Comentan que la cuenta de la marcha atrás de julio para la solución sigue corriendo en alusión al plazo dado al Sespa. Afirman que no ven “claro” este desenlace que reclaman, aguardando a que las palabras “bonitas” del Consejero se vallan cumpliendo “sabemos que todo no se puede arreglar en cuatro días, pero sí que hay que poner mucha voluntad para que toda la ciudadanía del Occidente vea que se esta trabajando en ello, y que no sea para tapar bocas, que será arreglado, y en el tiempo”.

Ante esa duda que les acecha señalan que ellas van hacer su trabajo “y que el Consejero haga el suyo”, que no van a esperar a llegar al 4 de julio y los deberes sin hacer, al afirmar que terminado el plazo si fuere necesario ya tendrán a la población asturiana “concienciada” y dispuesta a confluir en una gran manifestación en Oviedo “ nosotras nos tenemos que preparar para lo que pueda pasar, lo que no vamos hacer es que llegue julio y que no se soluciono nada y volver a esperar mas meses, esta vez tenemos las cosas claras y hasta donde queremos llegar”.

Terminan señalando que tienen pendiente una reunión con la Gerente del Sepa, Concepción Saavedra, para poder contrastar posibles avances o pasos encaminados.

Piden la colaboración tanto económica como de voluntarios por toda Asturias para la recogida de firmas e inundar por completo toda la Comunidad con las pancartas identificativas de cara a despertar la intriga entre las gentes que puedan llegar desde todas las partes del Mundo coincidiendo con la época estival.