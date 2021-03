El tejido comercial “aguanta, se cierran negocios debido a las jubilaciones por falta de relevo generacional” dice Daniel Pérez,

Cumplido el primer año de pandemia, no oculta el sufrimiento económico y psicológico que arrastran. Todo se ha visto alterado, hasta el normal funcionamiento del colectivo al no poder celebrar reuniones y organizarse para campañas, dejando en el haber, el tren del verano pasado y la rifa de Navidad, lamentando no poder organizar más.

Ante la llegada de la Semana Santa, siempre con muchos visitantes en Luarca, que matiza, son principalmente de segunda residencia, estará todo supeditado a la movilidad y al aspecto meteorológico. Define las campañas de Semana Santa y verano como la “caja de pandora” por la incertidumbre.

Sobre el primero, tiene claro que los visitantes serán locales, es decir, asturianos, si continúa cerrada la Comunidad. Que las villas marineras del Occidente jugarán un papel muy importante, con Luarca a la cabeza, ofreciendo una variedad de ofertas, entre las que menciona los Jardines de la Fonte Baixa, de los que mostró su “orgullo” personal como una joya botánica (apela a la compra por parte de la entidad local), Cespesma, o El Parque de la Vida, entre otros más.

El verano, dijo que evolucionara pendiente de la responsabilidad de la gente para que pueda haber movilidad y salvar un poco el año. Tienen intención de seguir gestionando el tren turístico, que financia el Ayto. de Valdés, con horarios de mañana y tarde los fines de semana, y el resto de la semana por las tardes, excepto en momentos claves. Que es una buena propuesta turística que no se debería de perder, no en vano, el año pasado fue utilizado por unas 9.000 personas.

Sobre la segunda campaña que promueve el Ayto. de Valdés “activa el pequeño comercio” agradece el esfuerzo del Ayto. del que opina que lo está haciendo bien, que todas las ayudas son bienvenidas, si bien apostilla, que se podrían ampliar a aquellos establecimientos que estuvieron abiertos pero que no facturaron y al final estuvieron peor que los que cerraron.