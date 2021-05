Ricardo G. Parrondo, la ruta de la Cangrexa tiene una peculiaridad el cementerio moro “es uno de los grandes desconocidos del Occidente” solo hay dos en el norte.

El Pdte. de la Parroquia, Ricardo García Parrondo, se muestra satisfecho del resultado de la ruta tras dos años de trabajos que culminaron con la instalación de la señalización a lo largo de los 12, 3 Kms. del recorrido y que ha supuesto una inversión de unos 20.000€.

Explico que entre los varios atractivos que tiene en su recorrido, hay uno que define de “peculiar” el Cementerio Musulmán. Dijo que se encuentra relativamente cuidado, al estar limpio, pero es partidario de acometer una rehabilitación en condiciones al ser un reclamo de visitas “el otro esta en Coruña, que tiene más menos dos o tres enterramientos y se encuentra rehabilitado”. El de Barcia no corrio la suerte que el gallego y se quedo “en el limbo” por cuestiones relativas a la aclaración de la titularidad. A fecha actual este problema esta resuelto, y es ahora, cuando comenta, habría que darle un empujón para recuperarlo al cuantificar que en su interior hay un centenar de enterramientos.

En este sentido anuncia que trataran de solicitar una entrevista con la Consejería de Cultura, para estudiar posibles recursos económicos de cara a poner en valor el Cementerio, del que hace sobre una década de años el Gobierno de Melilla había llegado a redactar un proyecto que presupuesto en unos 300.000€, que no llego a cuajar al coincidir la recesión económica “creo que tampoco nos haría falta tanto, simplemente con consolidar lo que hay, que no se fuese deteriorando más, descubrir las tumbas que esta llena de hojas con un acolchado que esconde las pizarras de las tumbas llegaría. No seria muy grande la inversión, no se si la Consejería de Cultura estaría dispuesta a habilitar una partida especifica para ello, lo intentaremos”.