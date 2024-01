Más de uno Luarca 29/01/2024

El facultativo interino anuncia que va a renunciar a su puesto laboral desde el jueves día uno, a lo que se suma que desde octubre se encuentran sin la enfermera adscrita al consultorio por baja laboral. Todo esto está provocando una desatención médica en el municipio, teniendo que desplazarse hasta Vegadeo, en donde también están justos de plantilla.

Los vecinos están dispuestos a luchar por la causa y advierten que están dispuestos a todo, en un concejo que incremento hasta las 420 cartillas sanitarias en los últimos meses con la llegada de gente.

Ángel Prieto, Pdte. de la Asc. Cultural San Tirso del Eo, explico que ante esta circunstancia “pues hay que cubrirla necesariamente. Hay que cubrirla porque ya esto es como la gota que colmó el vaso, y es que después de forzar muchísimo la no cobertura de la vacante de la enfermería, forzar muchísimo mover al médico, ahora el médico renuncia y San Tirso se queda sin médico”. Advierte que no sirve la excusa ante el anuncio, que estará cubierta por varios días. “No, no está cubierto, no está cubierta yendo varios días, y no está cubierta cuando hay vacaciones de la persona concreta, y no se mandan a otros profesionales a cubrirla”.

A la reunieron asistieron los otros dos colectivos, el de mayores y las mujeres, que son los encargados de canalizar el descontento del concejo. Hoy mismo se despidieron del facultativo.

Un total de siete alcaldes del Occidente firmaron el convenio de las escuelines. | Cedida

El presidente del Principado, Adrián Barbón, ha firmado esta mañana los convenios para la puesta en marcha de las primeras escuelas de educación infantil de titularidad autonómica. El alcalde de Valdés, Óscar Pérez, se muestra “muy satisfechos” por la rúbrica del convenio que les permitirá que la escuela de 0 a 3 años dependa del Principado de Asturias

Anuncio que la escuelina de Trevias estará finalizada en unos 20 días y “la obra será una realidad, y a partir del mes de septiembre el Principado podrá impartir la educción en 0 a 3 años”. Agradece que el Principado que se haga cargo de este servicio a la vez que anuncia una fase más con la ampliación de la de Luarca.

En el acto han participado alcaldes, alcaldesas o representantes de 28 de los 30 concejos beneficiados, se ha convertido en el pistoletazo de salida de les escuelines, según dijo Barbón, “un proyecto que sitúa a Asturias a la vanguardia de España en este servicio educativo”.

Los ayuntamientos que han participado hoy en el acto de nuestra comarca han sido los de: Boal, Grandas de Salime, Santa Eulalia de Oscos, San Tirso de Abres, Tapia de Casariego, Valdés y Villayón.

Educación iniciará este año el desarrollo de la red de escuelas autonómicas de 0 a 3, comenzarán a funcionar en septiembre en 30 municipios, con un máximo de 822 plazas distribuidas en 54 unidades. El proceso continuará los próximos años hasta agrupar todos los centros públicos, ahora distribuidos en 46 concejos, en la red autonómica.

El concejal de turismo y el alcalde de Valdés en Fitur, el objetivo la desestacionalización. | Onda Cero Luarca

El concejal de turismo de Valdés, Ismael González, hizo hoy una valoración positiva de la presencia del concejo en la Feria de Fitur, celebrada en Madrid durante los últimos días.

Reconoce que el evento es “único” y que tienen la “obligación” de estar allí “vendiendo todo lo que nuestro concejo tiene que ofrecer. Una experiencia muy positiva, siempre en la que hemos hecho dos presentaciones tanto en el stand de Asturias como en el de la asociación de pueblos mágicos de España, de la cual formamos parte, y muy contentos con la acogida que tuvimos. Y bueno, con otros contactos profesionales que pudimos hacer con diferentes empresas de tecnología, con agencias de viaje que yo creo que complementan un viaje muy provechoso a una feria tan importante”.

Valdés presentó en el evento ferial el Festival GastroLuarca y el festival “La Favorita” además de un spot publicitario “No te olvides de vivir” no al uso con proyección de lugares, sino “más a lo experiencial, de los sentimientos”. Harán lo propio al público en general este jueves a las 20 h en el conservatorio de Música del Occidente.

El resto de la info a modo de titulares:

Los vecinos de San Tirso de Abres inician la recogida de firmas para recuperar la asistencia sanitaria en el consultorio. Sanidad investiga la causa de un brote de gastroenteritis en Luarca. El pleno de Navia modificará de forma puntual normas subsidiarias en Anleo. Asaja y Coag presentan recurso de reposición al baremo de indemnizaciones por daños. Agricultura mantendrá la devolución del impuesto especial de hidrocarburos para gasóleo de uso agrícola. Alcalde Valdés satisfecho por firma escuelinas, el siguiente paso ampliar la de Luarca.

El Concejal de turismo de Valdés realizo balance positivo de Fitur el objetivo desestacionalizar el turismo. Ayto. Valdés presentará este jueves al público el spot turístico “No te olvides de vivir” en el que participa Rozalén. Valdés deja desierta la plaza de técnico Auxiliar de Administración, el aspirante no presento la documentación. El Ayto. de Navia convoca una plaza de arquitecto municipal.

Ayto. Navia adjudica la mejora de la plaza de abastos y de la Constitución en algo más de 200.000 €. El Ayto. de Valdés declara desierta la convocatoria de una plaza de director del área de Cultura. Fomento ha sacado a licitación mejora AS-394 entre La Garganta a Alto de Couso en 1,5 millones. Una veintena de puestos participarán en el I Festival GastroLuarca de junio. Ayto. Navia aprueba el expediente de contratación de limpiezas viarias y dependencias municipales. Iniciativa pol Asturianu insta al Ayto. de Valdés a emplear la toponimia oficial en el letrero del puerto.

Ayto. Valdés crea el festival internacional de arte y cultura multidisciplinar “La Favorita”. El Principado incluye en el censo del Patrimonio Cultural Inmaterial las alfombras florales en Asturias. IU-Coaña insta al Ayto. a iniciar un plan de mantenimiento de caminos y de reparación de farolas. Pipo Prendes ofrecerá un concierto el día 16 en el Fantasio de Navia. La exposición Serendipia de Fraternidad se puede ver en Vegadeo. Ribadeo tiene abierta la inscripción para el viaje al balneario de Cuntis. La Casa Azul comienza el año con cine del MUSOC y un taller de poda en Barcia.

El ERA tiene previsto redactar este año el proyecto de la residencia de mayores de Navia. IU-Navia recuerda que la residencia de Navia es una reivindicación suya. La consejera Salud anuncia una ronda de entrevistas por comarcas para informar sobre la reordenación sanitaria. La Asc. Sardina Carnavalera repartirá 500 € en premios en el baile del Casino. Renovación de dos cargos en el Banco Regional de Tierras. G.M. Estoupo Luarca-Valdés el domingo de ruta por Riosa.