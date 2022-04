Más de uno Luarca 28/04/2022

Mojardin, dijo que eso supone agilizar los trámites y poder optar a fondos económicos para poner en valor la senda “es lo que deseábamos, lo que veníamos peleando, es un éxito enorme del movimiento del senderismo, de los Ayitos. asturianos y gallegos y, por lo tanto, un momento de mucha felicitación y satisfacción”.

La propuesta partió del diputado lucense del PP por Lugo, Joaquín García Diez, y contó con el apoyo del PSOE, PP, Unidas Podemos y Vox.

Señala que con este paso “tan ansiado” se abre la puerta al proyecto para que “cobre vida”, a la vez que sale del “atasco” en el que llevaba desde el año 2018 “y pueda de esta forma empezar la tramitación administrativa”.

Tiene claro que ahora es el momento de unirse todos, administraciones locales, autonómicas (Asturias-Galicia) y El Ministerio, “para realizar una planificación coordinada”. Aguarda que fruto de esa coordinación pueda salir un proyecto “espectacular y atractivo” para poder ser un reclamo de mucha gente. Explico, que de este tipo de obra se suele encargar para su ejecución la empresa pública, Tragsa.

La senda consta de unos 480 km que son los que separan Pedrafita do Cebreiro y Navia, el presupuesto inicial elaborado para el proyecto ronda los 5 millones de euros “algo que es poco para el Estado” a su juicio, a la vez que ahora considera es un buen momento para recabar fondos europeos.

Termina comentando que la movilización social y senderista para la reivindicación del proyecto que está convocada para este sábado será para una "FIESTA DE ALEGRIA", por lo que invita a todos los paisanos a departir una jornada de naturaleza.

Sandrá Gil será la primera secretaria general PSOE-Valdés es algo que tenemos que ver como una normalización de la sociedad”. | Luarca

La primer teniente de alcalde y portavoz del Grupo Municipal Socialista de Valdés, Sandra Gil, se convertirá esta tarde en la primera mujer que ocupe el cargo de la secretaria general de la Agrupación Socialista de Valdés, al no presentarse ninguna candidatura más, lo que supone para ella “un trabajo más, la evolución yo creo de un trabajo que llevo desarrollando desde hace siete años, y el hecho de que sea una mujer es algo que tenemos que ver como una normalización de la sociedad”.

Señala que convertirse en la primera mujer que ocupara este cargo no se tiene que ver como “anécdota, sino como algo que debiera de seguir y continuar, y mejorar en los años futuros”. Aclara que lo que le llevo a presentarse al cargo se debe a que se están haciendo bien las cosas desde el partido, y que, al no continuar el actual secretario, y querer dar continuidad a ese proyecto se trato de “una decisión consensuada, meditada, viendo que hay un trabajo realizado, que hay que seguir continuando con él”.

Dijo estar “contentísima” con la gente que la acompaña en la lista. Vicesecretario, Rafael Álvarez del Busto, los concejales: Rocío Suárez, secretaria de organización, Jesús Fernández Méndez, secretario de política municipal, Susi, enlace entre ejecutiva y gobierno, luego estan, Juan de la Fuente, secretario de estudios y programas, Andrea Magdaleno, secretaria de administración, José Alego García, Miguel Ángel Rodríguez, Paula García y Lidia Fernández “una ejecutiva con muchos perfiles distintos y que todos se van a complementar para trabajar y sacar cosas adelante”.

Reconoce que adquiere peso dentro del partido, y sobre si se ve de alcaldesa en el futuro dijo que no, al no poder predecir lo que deparara el futuro “no se puede decir que de esta agua no beberé”.

Llevan al defensor del pueblo el Decreto que recorta tramitaciones de eolicos de menos de 75 MW.M | Cedida

La Coordinadora Ecoloxista d'Asturies, informa que ha solicitado al Defensor del Pueblo la interposición de un recurso de inconstitucionalidad contra el Real Decreto Ley 6/2022, de 29 de marzo, que acorta la tramitación y entienden facilita la implantación de eólicos de menos de 75 MW, sin pasar por determinados filtros lo que considera “es incongruente”.

Entienden que esa ley vulnera el derecho de todos los españoles a disfrutar de un medio ambiente adecuado y de los Tratados Comunitarios. Supondría impactos sobre la naturaleza que puedan ser críticos e irreversibles y que, en cualquier caso, se garantice la posibilidad de participación de la ciudadanía desde el inicio de las consultas de evaluación ambiental, tal y como marca la normativa de la Unión Europea y el Convenio de Aarhus.

Exigen un periodo de información pública. Consideran que la voluntad política de suprimir este trámite llevará consigo la impugnación de todo el procedimiento "y es más que probable que los tribunales de justicia sentencien la nulidad de las autorizaciones".

Explican que de los 61 proyectos de parques eólicos previstos en el Occidente de Asturias, ninguno alcanza los 75 MW, motivo por el que su tramitación se derivaría a los organismos del Principado, "los cuales carecen de medios y capacidad" para estudiar la documentación competente en un plazo de 10 días.

Los 450 aerogeneradores proyectados dicen que estarán -en su mayoría- en espacios naturales o en sus lindes. “Sin un estudio de impacto ambiental adecuado, no se puede asegurar ni la viabilidad ni la constitucionalidad de estas instalaciones cuyos únicos beneficiarios serían los intermediarios y las empresas eléctricas”.

El resto de la info a modo de titulares:

La Plataforma Valles del Navia se congratula por la aprobación de la Gran Senda del Navia como obra de interés general. Los ganaderos se concentrarán mañana en Tineo para demandar mejoras para el sector. Sandra Gil, dice que es un trabajo más el ser secretaria general del PSOE-Valdés. La Coordinadora Ecoloxista lleva al Defensor del Pueblo el Decreto que facilita eólicos de menos de 75 MW. Ayto. Boal abre plazo para regeneración y renovación urbana y rural con presupuesto de 137.400 €. Ayto. de Taramundi fija en 12,39 € del Servicio de Centro Rural de Apoyo Diurno.

Alcaldesa El Franco no se postulará a cargo orgánico en la dirección del partido local, tienen que ser espacios separados. El Presidente de la Junta asistirá mañana a la inauguración del VIII Festival de la Ostra de Castropol. Valdesana, Azucena Rivas, de “Ca Mariluz” nueva secretaria del Cluster de turismo rural. El paro en Asturias sube en 8.500 personas en el primer trimestre y se eleva a las 52.600. El abaratamiento de la luz y las gasolinas modera en abril el IPC hasta el 8,4%.

Central Lechera Asturiana pone en el mercado brik neutro en carbono certificado por Aenor. El 65 % de los vendedores del mercado de los miércoles de Ribadeo escogen el aparcamiento municipal. Cecilia Pérez, satisfecha por del encuentro de productores locales de marca alimentos del paraíso, ve una oportunidad de venta. Ayto. Villayón pone en marcha el aula mentor, brinda el CDTL para realización e información. Adamo acomete la implantación de la fibra óptica en Grandas de Salime y los Oscos.

Valdés programa para finales de mayo diversas actividades para celebrar Carta Puebla. Ayto. Valdés organiza jornada teatral al aire libre en Plaza Alfonso X para pequeños y mayores. Aula CEMIT Ribadeo acogerá charla sobre métodos de pago por internet. Ayto. Cudillero incorpora a la plantilla de funcionarios un oficial electricista. Luarca acogerá el sábado la presentación del último trabajo del grupo Delagua “ Animalías”. Ayto. Ribadeo acometerá mejoras en teleclub de Arante con 14.000 €.

La consejera de Cultura se encuentra en San Martín de Oscos. Pablo León supervisó el Chao de Samartín. El secretario general FSA-PSOE acudirá esta tarde a la asamblea extraordinaria del partido en Luarca. El demostrador de soluciones innovadoras llega a Navia en la Casa del Deporte. Mañana arqueólogo, Ángel Villa, disertará sobre el primer retrato mural del Chao Sanmartín. El Ribadeo de Tapeo se podrá degustar en más de 30 establecimientos.