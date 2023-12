Más de uno Luarca 27/12/2'23

Daniel Pérez, presidente en funciones tras haber presentado hace meses la dimisión, dice que “no hay diálogo” con el Ayto. excepto ahora un contacto con la nueva edil responsable, que espera no sea una nube de verano.

Reprocha esa falta de comunicación durante años hasta hace poco, fruto de eso critica que se hayan empleado ayudas como para la cabalgata de Reyes con dinero de ellos “sin saberlo nosotros” o que unos días antes se enteraran de que no organizaban la visita de Papa Noel que siempre hicieron.

“Nos está pasando por encima un poco o no nos está escuchando. Queriendo escuchar reconozco, reconozco, que siempre es mucho más fácil actuar de manera solitaria sin preguntar nada de nadie, porque cuando preguntas ya sabes cada vez más opiniones en la cabeza, a ti también te influye. Hombre, cuando es dinero público y demás no nos queda otra que preguntar, hablar. Y bueno, esperemos que este diálogo que hace poco no quede nada”.

Comenta que tienen en marcha la campaña de Navidad con el sorteo de un primer premio de 540 €, un segundo y tercero de 495 € por realizar las compras en el comercio local que aglutina a 35 establecimientos.

Por último, entre los principales problemas que acudían al sector está la falta de profesionales para seguir determinados negocios o respaldar los que existen y ante esto se ve obligados a cerrar.

La consejería de Ciencia, Empresas, Formación y Empleo, mediante el servicio público de empleo del Principado, otorga hoy las subvenciones a entidades promotoras para la puesta en funcionamiento de los programas de Talleres de Empleo en los ejercicios 2023-2024 aprobando un total de 29 proyectos y proponiendo la concesión de subvención por un importe total de 13.1 millones de euros. Para el Occidente concede 9 talleres que suman 3,8 millones.

Los talleres tendrán una duración de 12 meses y los proyectos objeto de subvención se iniciarán el 1 de marzo de 2024.

Los concedidos a la comarca son los siguientes: TALLER DE EMPLEO BOAL FORESTAL II en Boal para la formación en actividades auxiliares en conservación y mejora de montes, para 10 alumnos y por un importe de 265.776 €

TALLER DE EMPLEO “SAN TIRSO EVOLUCIONA 2” para el AYUNTAMIENTO DE SAN TIRSO DE ABRES. Para la formación en atención sociosanitaria a personas dependientes en instituciones sociales Operaciones auxiliares de revestimientos continuos en construcción Actividades auxiliares en viveros, jardines y centros de jardinería, para 30 plazas y con un presupuesto de 797.330 €

TALLER DE EMPLEO “CASTROPOL IV: ACTIVIDADES AUXILIARES EN CONSERVACIÓN Y MEJORA DE MONTES” AYUNTAMIENTO DE CASTROPOL. Las especialidades formativas en Actividades auxiliares en conservación y mejora de montes para 10 alumnos y un presupuesto de 265.776 €,

TALLER DE EMPLEO “ARCHIVO Y SOCIOSANITARIO” AYUNTAMIENTO DE EL FRANCO con una subvención de 531.553 €. Para la formación en operaciones de grabación y tratamiento de datos y documentos para 10 alumnos. Y para la Atención sociosanitaria a personas en el domicilio para otras 10 plazas.

TALLER DE EMPLEO “JARDINES, FORESTAL Y CONSTRUCCIÓN” AYUNTAMIENTO DE EL FRANCO, para las especialidades formativas en la Instalación y mantenimiento de jardines y zonas verdes para un total de 10 alumnos con una subvención concedida de 797.330 €. El objeto de la actuación son labores para la Instalación, mantenimiento y mejora de los jardines y zonas verdes; desbroce, clareos, podas, abonado, tratamientos fitosanitarios de montes; mejora y conservación aceras. Repoblaciones forestales y tratamientos silvícolas. Otras 10 plazas para operaciones auxiliares de acabados rígidos y urbanización

TALLER DE EMPLEO “PESOZ 2023/2” AYUNTAMIENTO DE PESOZ para la formación de la atención sociosanitaria a personas dependientes en instituciones sociales para 10 personas y con un presupuesto de 265.776 €

TALLER DE EMPLEO “NAVIA 2023” AYUNTAMIENTO DE NAVIA. Para la formación de Actividades auxiliares en viveros, jardines y centros de jardinería para 8 alumnos, otros tantos para la formación de Operaciones auxiliares de revestimientos continuos en construcción. El presupuesto global es de 425.242 €.

TALLER DE EMPLEO “TAPIA SOCIOSANITARIA” AYUNTAMIENTO DE TAPIA DE CASARIEGO. Para la formación en Atención sociosanitaria a personas dependientes en instituciones sociales para 10 plazas y con un presupuesto de 265.776 €.

TALLER DE EMPLEO “FUTURO EN VERDE” AYUNTAMIENTO DE GRANDAS DE SALIME para la formación de las Actividades auxiliares en conservación y mejora de montes con un presupuesto de 207.696 €

El resto de la info a modo de titulares:

La Asc. de Comerciantes de Luarca demanda al Ayto. Valdés un asesor y diálogo al ser inexistente. Acisa-Ribadeo finaliza el año con más de 10 eventos y superando los 170 socios. Ayto. Grandas de Salime pretende adquirir un local en el núcleo urbano de planta única para uso polivalente. La Consejería formación y empleo concede nueve talleres en el Occidente por una cuantía de 3,8 millones. La Unidad móvil de Sangre inaugura las visitas del año al Occidente a Luarca (11-12) y Cudillero (14).

La gripe provoca la mayor parte de las infecciones respiratorias que se incrementan en Asturias. El pleno de El Franco abordará los convenios con el Ceder Navia-Porcia para proyectos de sostenibilidad turística. Entran en vigor las modificaciones de varias ordenanzas de Coaña. Ayto. Santa Eulalia de Oscos destina el remanente de Tesorería 8.000 € para actividades culturales. El segundo sábado de enero los vecinos de Setienes y La Granda plantarán una parte de los árboles solidarios.

Medio Rural abonará 5,2 millones directos para paliar efectos de la sequía. Nombrados los vocales del Consejo Agrario del Principado. Ganaderos piden al MITECO activar las mesas sectoriales del lobo tras la propuesta de Bruselas de rebajar protección. Adrián Barbón recibe esta tarde a la Asc. de Bateadores de Oro de Navelgas. Medio Rural convoca ayudas a las organizaciones de productores pesqueros destinando 100.000 €.

CAPSA FOOD compra la totalidad del capital de la sociedad Lácteas Flor de Burgos S.L. Se dan últimos pasos para la creación del colegio profesional de logopedas en Asturias. La Recepción del Príncipe Aliatar de La Caridad será este viernes. Hoy comienza el XX open de ajedrez rápido de Vegadeo que organiza el Ayuntamiento. Jornada de magia esta tarde en la Casa de Cultura de Puerto de Vega. La banda de Ribadeo ofrece el tradicional concierto de Navidad aquí como en Viena el viernes.