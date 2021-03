Más de Uno Luarca 25/03/2021

Salvador Fernández, le expuso los problemas que les acucian, y el mandatario señaló que es partidario de reivindicar la preocupación del sector y de los pueblos. Reconoció que las Administraciones llevan años tratando a los pescadores como “delincuentes” y que la flota artesanal es un ejemplo en el mar al defender una pesca “sostenible, respetuosa, regulada y sobre todo atractiva, fácil y ágil” para el día a día.

Independientemente de colores políticos y gobiernos, es partidario de remar todos juntos por una causa, que las Cofradías no tienen colores políticos y no deberian de sacarlos a relucir. No oculto el voto favorable de la Eurodiputada socialista, tras solicitar las votaciones en el Parlamento Europeo, pero que no es menos cierto, "que han votado tanto los socialistas como los populares”. No quiere agitar las aguas y culpas, al ser los populares los que fijaron en su momento el reparto de la pesca a la vez que “asumo perfectamente, que en este caso, no ha sabido hasta el momento hacerle frente ningún gobierno socialista”.

La alcaldesa de Coaña, ha planteado al Viceconsejero de Infraestructuras, que les incluyan en la información relacionada con la AS-12 al estar excluido ese municipio de la reuniones y negociaciones para esa reforma integral, pese a ser parte del trayecto. Le participaron que ejecutarán en unos 6 kms. mejoras del asfalto en diferentes puntos kilómetros. La poda y clareo de los árboles sobre el vial, y la recogida de aguas la altura de Trelles, fueron peticiones planteadas desde la entidad local. También solicitó mejoras en el firme de la CÑ-6 y la titularidad de sobrantes de la AS-12.

González, también apoya la petición del Soma-Fitag-UGT para el ciclo de energías renovables en la comarca, demandó la actualización de los ciclos formativos, y lamento que el Consejo de Salud del Área I, singa sin aportar el cronograma y presupuesto.

El Secretario del PSOE-Valdés y alcalde, Oscar Pérez, declaró tras la marcha de Equo de la confluencia Avanza Valdés, que espera que con la nueva configuración con sólo IU se pueda reconfigurar la relación que existía con este partido y que se ha visto deteriorada en esta legislatura.

Lanzó un capote a la concejala, afirmando que van a seguir tratando con Guardado con la misma “cortesía” de siempre, que son “muy cercanos en planteamientos” y que han coincidido en ocasiones, y en otras no, observando una oportunidad de acercamiento en este nuevo escenario. Dijo no preocuparse por la descomposición de la izquierda y la derecha en el Concejo, apelando a una oposición saludable para cumplir su papel.