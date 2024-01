Más de Uno Luarca 23/01/2024

Según explicaron fuentes familiares a Onda Cero Radio, Morilla iba a iniciar el ascenso de las escaleras en el primer peldaño y cayó, con tan mala suerte que la cabeza golpeo contra el suelo, provocado un traumatismo craneoencefálico.

Fue trasladado al hospital Universitario Central de Asturias HUCA para recibir las atenciones sanitarias, un escáner detectaba un derrame interno con afecciones muy importantes, por decisión familiar tras las explicaciones médicas oportunas acordaron desentubar la respiración asistida que lo mantenía con vida.

Entre 1980 y 1987 fue alcalde de Luarca, en una primera legislatura con UCD y la segunda con AP. Durante su mandato se construyó el polideportivo Pedro Llera Losada de Luarca, las viviendas sociales de La Capitana, y la redacción de electrificación en la zona rural.

Desde 1979 y hasta 1983 fue diputado provincial por la extinta diputación provincial de Oviedo. En el 2003 encabezo la lista electoral del PP en las elecciones municipales, resultando ganador, pero no gobernó. Ha sido Procurador de los Tribunales, y ejerció por más de treinta años esta profesión en el partido judicial de Luarca, siendo en esta misma localidad durante siete años director del Banco de Asturias.

En 1992 le fue otorgada la medalla de plata de Asturias. Desde 1970 ha sido delegado del Ilustre Colegio de Procuradores de Oviedo. En 1984 fue distinguido como Vaqueiro de honor en el festival vaqueiro.

Estaba casado con Marta Ramos Pérez, con quien tuvo cuatro hijos Miguel, Marta, Raúl y Cristina.

El funeral será mañana martes a las 17 h en la Iglesia Santa Eulalia de Luarca, posteriormente será incinerado, cuyas cenizas se enterraran en el Cementerio de Luarca en fecha sin concretar en la estricta intimidad familiar. La capilla ardiente está situada en el tanatorio de Valtravieso.

El Ayuntamiento de Valdés ha declarado 2 días de luto oficial, ondeando la bandera a media asta, a la vez que enviaron a la familia una muestra de condolencia y solidaridad en nombre de todos los vecinos de Valdés.

Las banderas a media asta en señal de duelo por Joaquín Morilla. | Onda Cero Luarca

El SESPA hizo público el borrador del nuevo mapa sanitario que distribuye el territorio en tres áreas (actualmente son ocho) el área de salud de Occidente Costa integrará a 183.480 pacientes de las actuales áreas I y III, que se corresponden con la Comarca de Avilés y el área noroccidental de Asturias. Incluirá 15 centros de salud, 10 consultorios locales y los hospitales de Jarrio (Coaña) y Avilés (San Agustín). El hospital universitario de San Agustín será, la cabecera de comarca.

La consejera de Salud, Concepción Saavedra, dijo que esta reorganización buscará dar “mayor protagonismo a la Atención Primaria, establecer un hospital de referencia para cada área y potenciar los hospitales comarcales, entre otros objetivos".

Deja claro que “no es ni una fusión, ni una dependencia, sino que se trata de una reordenación de los recursos”. Por eso ha querido reiterar que la reforma “mantendrá” toda la red sanitaria actual y cada paciente mantendrá su vinculación con su médico de familia, su centro de salud y su hospital.

Anuncia que inician ahora un amplio periodo de diálogo que esperan culmine en un decreto que se aprobaría a lo largo del segundo semestre del año.

La Plataforma convencida que Jarrio se convertirá en un ambulatorio más. | Onda Cero Luarca

La Plataforma Jarrio ¡salvemos nuestro hospital! Tras analizar el documento de la reorganización que ha elaborado el SESPA, lo resume en una única frase: “Jarrio se convertirá en un ambulatorio más”, dejando de ser el hospital que ha cuidado de la comarca en los últimos 40 años.

El portavoz, Carlos López, está convencido que los pacientes del Occidente “habrán de desplazarse al hospital de Avilés, que el propio informe considera que apenas está a 50 minutos del área sanitaria I, ignorando intencionadamente las distancias existentes hasta esa ciudad en tiempo y kilómetros desde concejos como Grandas de Salime, Taramundi, Pesoz, Illano, San Tirso de Abres, o Castropol, entre otros muchos del occidente”.

El documento también abre la puerta “al cierre de consultorios en las zonas menos pobladas, a cuyos vecinos enviarán a todos centros de salud a través de líneas de transporte público”. Que llega a utilizar como argumento, incluso, la mejora de carreteras como la AS-12 “carente de proyecto real, de mejora, de presupuesto y de plazos concretos”.

Que no se menciona ni una sola ventaja concreta para los vecinos del Occidente “únicamente, se puede extraer un auténtico tijeretazo en la sanidad pública que hoy conocemos, debiendo de asumir los pacientes los costes (económicos, logísticos, de tiempo y de salud) que irse a los hospitales del centro va a acarrear esta fusión”.

Está convencida la Plataforma que los vecinos “impedirán que esta fusión siga adelante en los términos que se está planteando e impedir dar el estoque final, la puntilla a la comarca”. Apela a los alcaldes hacer un frente común ante “la mayor agresión” a la comarca e incluso a los socialistas para que defiendan a los vecinos y no al partido.

El alcalde de Grandas Salime, el socialista Eustaquio Revilla, uno de los concejos más alejados de la comarca al hospital comarcal, dijo que deposita toda la “confianza en la palabra de la Consejera de que Jarrio no perderá servicios”.

Explico que mantuvieron reuniones con el equipo de la Consejería y a nivel de toda la comarca y que la finalidad que persigue dicha medida es “una mejor gestión manteniendo la cartera de servicios y que no constituye una merma”, comparten ese planteamiento y aguarda “a que se cumpla”.

No tiene inquietud alguna por la reorganización y está convencido que sus vecinos no perderán prestaciones sanitarias, al contrario, les participaron que vendrán profesionales de Avilés a Jarrio y no al revés. “Las noticias y el compromiso no va en esa línea, va en que los especialistas se desplacen” para esa atención sanitaria y “no los pacientes los que tienen que desplazarse”, dijo que lo contrario “me sorprendería”.

Ante la inclusión en el documento la mejora de la AS-12, afirma que es para acercarlos al hospital de Jarrio y no al de Avilés.

Por su parte, la alcaldesa de El Franco y Pdta. De la Federación Asturiana de Concejos, Cecilia Pérez, está convencida que la reorganización tras cuarenta años lo que pretende “es mejorar las prestaciones sanitarias a la población”.

Anuncia que el jueves 29 de febrero mantendrán una reunión todos los alcaldes de Asturias, con la consejera y viceconsejero para que les expliquen el nuevo mapa. Que según les participo Saavedra, “en ningún momento vamos a perder consultorio o centro de salud y el hospital será el de referencia del noroccidente”.

Está convencida que mejorara “la equidad de las prestaciones sanitarias, al prestarse a un mayor número de población los protocolos más uniformes. Que no hay criterios diferentes por territorios”.

Que la previsión y compromiso del gobierno es “la ampliación de la cartera de servicios, planificar recursos humanos, no hablar de ocho espacios, sino de tres, siempre manteniendo como hospital de referencia el Huca”.

Relato que se ampliará la cartera de servicios, se potenciara el trabajo en red “pensando en el ciudadano en favorecer y mejorar la calidad de servicios, que haya una mejora de las listas de espera que tenemos en toda Asturias, pero existen en toda España, con la incorporación de nuevos profesionales”.

Terminan precisando que lo fundamental es la atención primaria “la más cercana al ciudadano”, y que el objetivo es que Jarrio siga siendo “la referencia” que se traslade al territorio, la atención especializada “mejoremos y ampliemos esa oferta”.

No comparte lo que define de “situaciones alarmistas”, los que dicen que será todo lo contrario que pacientes y profesionales se tendrán que desplazar a Avilés.

Ante un hipotético caso inverso que se merme la calidad asistencial, respondió en que “evidentemente si hay errores hay que corregirlos. Y si hay algo que no funciona y que no está bien, también será necesario corregirlo. Lo importante y lo fundamental para nosotros es la atención al ciudadano y la atención sanitaria. Y mejorar la atención sanitaria, por supuesto, todo lo que se pueda y corregir los problemas que existen ahora mismo, no. Entonces, por lo tanto, algo es necesario hacer”.

El SESPA reorganiza el área sanitaria I fusionando al Occidente con la III de Avilés, (cabecera de comarca) integrará a 183.480 pacientes. La Plataforma ¡salvemos nuestro hospital! Opina convertirá a Jarrio en un ambulatorio, convencida que los vecinos lo impedirán. Alcalde Grandas Salime confía en la palabra de la consejera de que Jarrio no perderá servicios. Alcaldesa El Franco se reafirma que Jarrio seguirá siendo el hospital de referencia, la reorganización mejorará las prestaciones sanitarias. El castropolense Queipo (PP) ve la propuesta de insolidario con los asturianos de la zona rural.

Licitadas las obras de acondicionamiento de la AS-219 en el tramo Navelgas a Naraval, por más de 4,4 millones. Ayto. Valdés y Uniones Agrarias convocan una reunión mañana en Canero para perfilar la petición de daños por apaño industrias lácteas en precios. Medio Rural invertirá casi 423.000 € en mejoras de viales en Valdés. Fomento saca a licitación el tramo Eirías-Alto de Masenga, (Villayón) por 247.700 €. Fomento saca licitación desbroces de carreteras en 7 millones.

Ayto. Coaña convoca un coordinador de proyectos socio comunitarios. Eustaquio Revilla renueva como secretario general de agrupación alcaldes PSOE Grandas-Pesoz. El Ayto. de Tapia de Casariego tiene abierto el plazo de inscripciones para el desfile del carnaval dotado con 3.000 € en premios. Boal retomará este lunes las charlas nutricionales por Ariadna Pérez. Tapia rendirá un homenaje al cineasta moscón Julio de la Fuente, con dos días de proyecciones. Ayto. Navia contrata la limpieza viaria y de edificios municipales. Navia acogerá XII Muestra de cine social y derechos humanos de Asturias.