Más de Uno Luarca 21/12/2022

De esta forma ya dispone de los diez primeros puestos de la lista municipal que tendrá que ser refrendada por la asamblea de elección de candidatura fijada para el 25 de febrero.

Estas nuevas incorporaciones se suman a los actuales concejales; Sandra Gil (Trevías) Susi Fernández (Almuña), Clara García (Merás), Ismael González (Barcia) y Jesús Fernández (Piedrafita).

El alcalde Oscar Pérez, dio a conocer a los nuevos integrantes de la lista. Jesús Fernández (Querúas). Ganadero, hombre ligado al turismo y al desarrollo del sector primario. Fue presidente de Avatur y vicepresidente de la Central Lechera Asturiana. Patricia Neira (La Mata). Técnica de la Consejería de Medio Rural en la Oficina de Luarca. Ingeniera Agrónoma y experta en ordenación rural. Andrea Magdaleno (Luarca). Ligada al tejido juvenil y cultural, presidenta de la AMPA del Padre Galo. Autónoma desde hace 13 años en una empresa local de automoción. Carlos Fernández (Almuña). Fue presidente de CICA y secretario de la Junta Rectora de La Oturense y CampoAstur. Ganadero muy ligado al tejido vecinal.

Pérez, destaca la valía de la lista "pero lo que está claro es que los diez primeros, pues son perfiles potentes, solventes, rigurosos. Yo creo que nos presentamos francamente reforzados de cara a mayo de 2023”. No se quiso pronunciar sobre el resto de las formaciones políticas que aún no hicieron público los candidatos, e integrantes. Sí, aprovecho para darles un tirón de orejas que siendo mayoría no fueron capaces de realizar propuestas.

Plataforma Salvemos Nuestro Hospital denuncia empeoramiento de las listas de espera en Jarrio. | Luarca

La Plataforma Jarrio Salvemos Nuestro Hospital, denunció hoy que el hospital “funciona mucho peor que hace un año” en cuanto a las listas de espera, según los propios datos “maquillados” del sespa. Para una primera consulta en noviembre se incrementó un 20 % respecto a hace un año, pasando de 43 a 54 días.

El portavoz, Carlos López, dijo que ese “empeoramiento” hace situar la espera media “oficial” para una primera consulta en noviembre un 20 % respecto a hace un año, pasando de 43 a 54 días. Que los pacientes esperando por su primera consulta se disparó en 352, un 15 % más que hace 1 año, rozando los 2.700. Relata que las esperas aumentan en 12 de las 19 especialidades, destacando oftalmología, oncología médica y neurología.

En relación con las técnicas diagnósticas, la espera aumenta en 27 días más que en noviembre de hace 1 año, lo mismo que el número de pacientes casi 800 esperando por una prueba.

Por una colonoscopia se sitúa en 96 días de espera, 31 más que hace 1 año. “Esto supone 6 veces lo que espera un paciente de Mieres y el doble que la media regional, siendo el peor hospital de Asturias en el uso de esta técnica”.

La espera por una ecografía ha aumentado en 28 días, situándose en 80 días, 28 más que hace 1 año. “Esto supone, por ejemplo, el triple de lo que espera un paciente del hospital de Arriondas”.

El número de pacientes que espera por un escáner también aumenta en 14 días respecto a hace 1 año, “supone más del doble de lo que espera un paciente de Mieres o de Arriondas”.

Achaca todo ello a “una nefasta” gestión desde la gerencia y hasta el consejero. Descarta la falta de facultativos como posible culpa de los datos, al señalar que recientemente reconocidos profesionales apuntaron "que no es tanto el problema de médicos, sino de las condiciones laborales”. De ahí que insta a que "se traten bien, se les otorguen unas condiciones de trabajo, y unos contratos dignos” a la vez que “se incentive por supuesto la presencia en el Occidente de Asturias, y ya verá usted cómo se solucionan los problemas en nuestra área”.

El resto de la info. a modo de titulares:

La Agrupación Socialista de Valdés incorpora cuatro nuevos integrantes para próxima legislatura, ya tiene los diez primeros. Hoy tomó posesión del cargo el nuevo Dir. de Traumatología del Área I, Javier Herrero. La Plataforma Jarrio Salvemos Nuestro hospital, denuncia que el centro funciona mucho peor que hace un año, aumenta 20 % primera consulta. Las lluvias han provocado una fana en La Peña, Luarca, sin daños por el momento. El músico valdesano Richard de la Uz presentará mañana su primer trabajo en solitario “La Tormenta”.

El mes de noviembre en Luarca el tercero más cálido (14´69 °C) de los últimos 21 años de MeteoLuarca. Adinora logra recaudar en el IX Festival Benéfico 1.360 €. Ence renueva la certificación por parte de su Sistema de Gestión de Cumplimiento Penal. Ayto. Navia procede a la estabilización de 27 puestos laborales. Ayto. Coaña convoca 8 plazas de estabilización empleo. Ayto. Grandas de Salime estabilizará un total de 33 plazas. La V Carrera Galban del Occidente estrenará en la camiseta un estampado del artista Edgar Plans.

Dita. Asc. Fraternidad de Serantes dice que es fundamental que las personas con DI lleven vida abierta, participativa y saludable para envejecimiento activo. Ayto. Pesoz aprueba el presupuesto de este año en 481.800 €. Vegadeo saca la plaza del técnico del CDTL para estabilización empleo. Ayto. Santa Eulalia de Oscos convoca 8 plazas en estabilización empleo. La renuncia del peón de Cudillero provoca que el siguiente ocupe el puesto en personal fijo.

Ayto. Ribadeo abre el plazo de solicitud para los árboles en fajas secundarias de protección biomasa destinando 9.000 €. La Asc. De escritores de España, entre ellos Asturias, solicitan los derechos de autor en el mercado único digital. Acisa-Ribadeo firma convenios de colaboración con ABanca y Correos. La Coral Villa Blanca de Luarca encandiló en el concierto de Navidad. El concierto de Navidad de este año del COAS mañana jueves en la Iglesia Parroquial de Luarca.