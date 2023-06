Más de Uno Luarca 20/06/2023

Anuncio que será cercano al territorio y que “gobernará de cara a los ciudadanos y no de espaldas”. Sobre si ese amplio respaldo servirá para aplicar el rodillo, aclaro que “no será un mandato de negociar con el resto de los partidos todo, no tendría sentido y que marquen la labor del gobierno. Podemos hablar y dialogar, no tienen sentido que marquen el rumbo, sino por respeto a lo que salió de las urnas”.

Sobre liberalizaciones se conocerán a finales de la semana “en lo referente al gasto que genere, el salario será igual o similar al saliente”. No valora alzas salariales ni más concejales con remuneración económica, mantendrán la línea con CUATRO LIBERACIONES dividida entre los integrantes del equipo de gobierno.

La portavoz popular, María Bueno, dio la enhorabuena al alcalde. Anuncia que darán "la voz a los que discrepan de la anterior legislatura y con la actual”, que luchara por los vecinos y porque se cumpla el programa del equipo de gobierno “que lleva repitiendo y que no se cumple” a la vez que visibilizar “la falta de gestión del Ayto. que se quedan a medias”. Termina anunciando que hará una oposición “que no será tibia, será la que saque los colores y a la vez constructiva”.

Por su parte, la edil de Foro, Carmen Rodríguez, señalo que ha sido un día de fiesta “interesante y peculiar con los doce ediles del PSOE” y que serán cuatro años "más intentos" que la anterior legislatura, reconociendo que tendrá que “pelear más duro al no haber más representación de otras formaciones políticas”.

Augura más difícil la legislatura, incluso para presentar las mociones para debatir, de ahí que pide “coherencia” y que va a “pelear por ideas y no por hechos” y que estarán abiertos al diálogo con las otras dos fuerzas políticas para respaldar lo positivo.

Francisco Javier Vinjoy espera que los cuatro años sean fructíferos para el concejo. | Onda Cero

El reelegido alcalde de Castropol, Francisco Javier Vinjoy, dijo tras la toma de posesión del cargo que se siente “satisfecho y con la esperanza que estos cuatro años sean productivos para el municipio”.

Aguarda una colaboración “productiva” con las otras fuerzas políticas. Reconoció que no fue posible llegar acuerdos en las dos últimas semanas, pero que están dispuestos a seguir hablando para llegar a una “gobernabilidad y estabilidad”. Sobre el gobierno dijo que es “bastante continuista”.

El edil popular, Marcos Fernández, dijo que “no vamos a ir a él, no por él no, habrá cosas que gusten y otras no”, de ahí que diga que la oposición “será constructiva” apoyando todo lo bueno para el concejo.

Comento que no fraguo el acuerdo con Castropol Avante por el asunto de las liberalizaciones al pedir una más el regidor, afirmando que "ahí tenemos la línea roja". Sobre las relaciones con ambas formaciones dijo que son cordiales, “no como amigos, nos conocemos todos”.

Por su parte, la portavoz socialista, Pamela Suárez, no oculto que se trataba de una jornada “triste” tras muchos años gobernando el concejo. Explico la abstención en la elección del alcalde en un claro síntoma de que “vamos a trabajar por los vecinos”.

Reconoce que igual no supieron explicar lo que paso dentro del partido, “un error de aquellos barros, estos lodos, aguantar cuatro años de oposición”. No considera que haya sido un error al ser algo que “decidió la militancia y que hay que aprender de todas las experiencias y asumirlas”.

Lamentan que no tuvieran una llama del alcalde para formalizar acuerdos o pactos, y que ellos trabajan con el respaldo de la militancia. Que trataran hacer todo lo mejor y de llegar a los acuerdos si es preciso.

El Principado ordena paralizar las obras de Gondan. | Cedida

En otro orden de cosas les contamos que El Servicio de Gestión y Disciplina Urbanística de la Consejería de Medio Rural haordenado la “inmediata paralización” de las obras que se están realizando en el astillero de Gondan, según informa la Coordinadora Ecologista por carecer de licencia de obras. El Ayto. señala que tratan de averiguar qué tipo de actuación se está llevando a cabo. La empresa por el momento no responde.

La Coordinadora dice que la contaminación generada por la instalación fabril es evidente y que los propios vecinos denunciaron la actuación que se está llevando a cabo con afecciones en las viviendas y el entorno.

El alcalde de Castropol, Francisco Javier Vinjoy, explico que a raíz de las denuncias de los vecinos, en abril abrieron un expediente al que la policía local añadió “alguna observación”, y que tratan de averiguar sin mucho éxito que tipo de obras se están ejecutando, al solicitar licencia para el derribo de una nave. “Hay una solicitud del derribo de una nave, pero bueno, realmente ahora mismo lo que tenemos que hacer es realmente comprobar exactamente lo que se está haciendo para ver un poco la naturaleza y despejar cualquier incógnita”.

Señalo que requirieron la colaboración del servicio de gestión de disciplina urbanística, y de la propia delegación del gobierno, para poder hacer las intervenciones necesarias de cara a esclarecer lo que realmente se está haciendo.

Fructuoso Pontigo de la Coordinadora asegura que las obras “se están ejecutando sin licencia, y eso nos parece extremadamente grave, porque no es una obra menor, se excavó una finca, esta es de una nave nueva, de considerable el tamaño, y todo el mundo las puede ver. O sea, que ahí no se puede decir que no lo sabías, o que esto estaba perdida en un monte, porque se veía perfectamente, todo el mundo lo conocía y los vecinos estaban denunciando estas obras, y el Ayuntamiento y el Principado pasaban de todo y ni siquiera le respondían sobre la legalidad”.

Hemos tratado de conocer la versión de la empresa, pero hasta el momento no ha sido posible.

Estas y otras infos. las podrás escuchar aquí.