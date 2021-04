Con Darío Martínez

Más de Uno Luarca 20/04/2021

El Principado trata de extender la distinción de “pescado de rula” a todas las Cofradías de Asturias, con la finalidad de revalorizar el producto de la pesquería de la flota artesanal y en un siguiente paso incluirla en “Alimentos del Paraíso”, tal como adelanto el Pdte. de la Fed. de Cofradías de Asturias. Adolfo García, califico de “atípica” la campaña de la caballa en la pesquería con anzuelo, en donde prácticamente no hubo. Desconocen los factores pero no picaba en el anzuelo. Mientras, en el arrastre y cerco la pesca esta siendo buena. Dijo que van por el ecuador del consumo de la cuota. Sobre la valoración de la campaña del percebe "muy buena" por su precio. La del pulpo “histórica” por su precio, pero baja en capturas. Sobre la merluza adelanta ciertos incrementos en los cupos gracias a intercambios varios entre ellos con Francia. La concejalía de Obras del Ayuntamiento de Valdés, sacara a licitación una Brigada Rural para el mantenimiento y la conservación de las cunetas y viales por los pueblos del concejo por una cuantía de 40.000€. El concejal, Marcos Fernández, señala que esa brigada se unirá a la municipal que operara más próxima a su centro de trabajo para obtener una mayor operatividad y agilidad en las labores. Este lunes se incorporaron 5 trabajadores del Plan de Empleo que destinará su tiempo a hacer nuevas cunetas y cuidar espacios naturales en el medio rural. La Consejería de Administración Autonómica, Medio Ambiente y Cambio Climático iniciará este año cuatro proyectos de saneamiento en los concejos de Navia, Vegadeo, y Valdés, a los que se destinará una inversión global de 14,9 millones en tres años, con cargo a las ayudas React-EU del Fondo Recuperación Europeo Next Generation EU. En el concejo naviego, acometerá los proyectos de saneamiento y depuración de Puerto de Vega y de Anleo, con una inversión de 6.6 millones y 2.2 respectivamente. Dedicará otros 2,5 millones a concluir el saneamiento de los ríos Monjardín y Suarón, en Vegadeo, y 3,5 millones más al de Trevías, en Valdés. Estas son algunas de las informaciones que pues escuchar aquiiiii….