Más de uno Luarca 19/04/2022

Se trata de actuaciones comprometidas por la Consejería con licitaciones pendientes, según explico Pérez al término del encuentro, que le ha causado “buenas sensaciones”.

Se confirma en fase de licitación el vial de Alienes-Castañedo, con una inversión de unos 400.000 € y con un plazo de ejecución de entre dos y tres meses.

Por otra parte, adelanta que en un mes sacaran a licitación la intervención en la zona portuaria en el entono de la rula, con la mejora de accesos, pavimentos y aceras, con una inversión que oscilaría entre los 65.000 y 70.000 €

El mandatario también aprovecho la reunión para demandar la redacción de un proyecto de la zona terrestre del muelle de Luarca, que incluye los paseos, ruina del calamar y la gasolinera.

Por otra parte aclaro que la acumulación de agua en un tramo de la recién remodelada Avd. de Galicia, en Luarca, se debió a la obstrucción de un sumidero, con gravilla, arena y sedimentos solidos de la actuación. Que limpiado por los operarios quedo en perfecto estado.

Cultura estudio posible fallo en origen del mortero en actuación Chao Samartín. | Cedida

La consejera de cultura, Berta Piñan, ha respondido al portavoz de Podemos, Rafael Palacios, que posiblemente hubo un error del fabricante del mortero empleado en algunas partes de las Obras de Emergencia y Consolidación del Yacimiento Arqueológico del Chao Samartín, de Grandas de Salime, lo que motivo que se iniciara un expediente de subsanación de deficiencias en la ejecución del contrato y por lo que se intereso Palacios.

La consejera ha pormenorizado las actuaciones, relacionadas con la detección de defectos en unos muros a causa del mortero aplicado para su reparación. Comento que están valorando la aplicación de otro mortero que ya ha funcionado correctamente en otras restauraciones como la de San Miguel de Lillo en Oviedo.

Señalo que El Ayto. de Grandas, informo dentro del plazo de garantías de un posible error por el fabricante del mortero, al dar los análisis unos valores anómalos que pudieran explicar los desperfectos. Dijo que las probetas del laboratorio se esperan a principios de mayo.

Por su parte, Palacios, dijo que era “sorprende” que se detecten dos meses de la finalización de las obras, estos defectos. Aprovecho para reincidir en la denuncia del estado actual del yacimiento, recriminando a la consejera que no se haya contado con los expertos que trabajan en el yacimiento para acometer estas actuaciones.

Lamento que le "doliesen los ojos" a los visitantes que, en esta Semana Santa, pasaron por dicho lugar, algo que califico de “una vergüenza” con muros prácticamente tapados con geo textil, lo que simulaba “cárceles, rejas, como si estuviera todo encerrado, y colocaron unas barras sujetando los muros”.

Berta, matizo que los morteros aplicados fueron sobre refuerzos no arqueológicos. Que se hizo “un seguimiento impecable” de la obra, cuyos proyectos pasaron por Patrimonio.

El resto de la info a modo de titulares:

El Viceconsejero de Infraestructuras anuncia al alcalde de Valdés inversiones por medio millón de euros. Fallece el sacerdote ribadense Manuel Ares, párroco de As Pontes-As Somozas, a los 53 años. Berta Piñan, explica que ha fallado en el origen el mortero empleado en El Chao Samartin. El XIV Foro de Comunicación y Escuela girará sobre la Constitución y modelo de Estado. Departamento de Geológica de la Uni. Oviedo desarrollará en Tapia la actividad “Geolodía”. El Dr. Ángel Carracedo y la escritora Pilar Sánchez Vicente recibirán distinción de Amigos de la Biblioteca de Luarca.

Iban Caraduje, nuevo edil de IU en Illano en sustitución de Silvia García. PP-Valdés señala que la C/ Crucero gana en seguridad tras la retirada de los paraguas. Alcalde Valdés reprocha a los populares de atacar a los paraguas que han sido muy mediáticos en toda España. PP-Ribadeo advierte que la señalización del puerto no cumple la normativa. Medio Rural da visto bueno a la concentración parcelaria privada de Berbegueira en Villayón.

Concejal de turismo de Valdés muestra la satisfacción por las visitas en Semana Santa, más de 800 pasaron por el Jardín. Coaña amplía las zonas de wifi gratis gracias al proyecto “wifi4eu”. Ayto. Valdés informa de finalización de abastecimiento a Raicedo con 22.000 €. Ribadeo logra casi lleno completo durante la Semana Santa, satisfacción en concejal turismo. Escritor Xilberto Llano, ofrecerá esta tarde una charla coloquio en la Casa de Cultura de Figueras.

El XIV Encuentro de Asociaciones del Noroccidente pretende ser más didáctico que otra cosa para buscar un modelo de desarrollo sostenible. La Casa Azul abordará el viernes la energía mediante un documental "We the power". La Biblioteca de Puerto de Vega indaga sobre las preferencias de sus lectores mediante los hashtags. Claudia del Pino Martínez, profesional do turismo pregonera de As Quendas de Mondoñedo. El Pampillo exhibe en la Casa de Cultura de Castropol una muestra de alfombra floral.

Coaña celebrará día del libro con futuro entregando a 24 bebes el carnet de la biblioteca. Educación incorpora 150 recursos al profesorado para el estudio del gallego-asturiano. Pdte. Parroquia Barcia-Leijan invita a los vecinos a ver el nuevo inventario que sustituye a uno de 1968. G.M. Estoupo de Luarca de travesía entre Grandas y Santa Eulalia de Oscos. El G.M. La Chiruca el sábado de ruta por el Monte Naranco. G.M. Peña Furada de excursión entre Gijón y Candas el domingo.