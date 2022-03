Más de uno Luarca 18/03/2022

Así de tajante sé expreso Mercedes Cruzado de Coag, que espera una respuesta multitudinaria en Madrid, por lo que anima a la gente a que acuda, si bien es conocedora que no pueden quedar solos los animales al requerir un cuidado constante “tenemos que demostrar cuantos somos”. Dice que serán muchos los automóviles que se desplazaran de forma particular, mientras que para la gente que no dispone de esa posibilidad, ofrecen tres autobuses con salidas desde Vegadeo y Oviedo respectivamente.

Comento que las expectativas eran esperanzadoras para la primavera pero empeoraron “exponencialmente” hasta el punto de que se juegan su futuro y por ende la supervivencia. A los problemas consabidos que arrastraban ahora se suma el fuerte incremento de los precios en; piensos, forrajes, combustible, energía, la falta de suministros y de la de recogida de la leche estos últimos por culpa del transporte.

Por eso, reclamo medidas "excepcionales" para la rentabilidad de sus empresas, que bien pueden ser provenientes de la PAC o Bruselas, articulando las herramientas necesarias, activando ayudas directas a los ganaderos. Otras pueden proceder desde España con la reducción de impuestos al gasóleo, piensos, la maquinaria, talleres y otros “no valen discursos guapos y demagogias, necesitamos hechos ya, creo que desde el Ministerio y las Consejerías son conscientes de lo que hay”.

Destaco la importancia del sector para abastecer a la población y que sin ellos no hay posibilidad de subsistir.

Ence fija la estrategia de crecimiento en Navia, 105 millones en cinco años | Cedida

El Presidente de Ence, Ignacio Colmenares, anuncio en el transcurso de un acto “Día del Mercado de Capitales” que la estrategia de la compañía es la de potenciar el crecimiento desde la biofábrica de Navia, mediante un plan inversor de 105 M€, “capaz de impulsar el negocio y crear valor, completamente alineado con la noción de bioeconomía circular”.

Ence presento en ese foro al mercado su estrategia de crecimiento para los próximos cinco años, tanto en su negocio de Celulosa como en Energía Renovable y en el área Forestal.

En el caso de la empresa de Navia, la iniciativa incluye diferentes proyectos, centrados en la promoción de los productos diferenciados; en la diversificación en celulosa Fluff (especial para productos higiénicos absorbentes) con una inversión de 30 millones; y un novedoso proyecto de descarbonización, mediante una inversión de 60 millones que permitirá una reducción de la huella ambiental (en concreto, la empresa reducirá sus emisiones de CO₂ en 50.000 toneladas anuales a partir de 2024, a través de la valorización de la lignina como biocombustible), sumada a una mejora de la eficiencia.

La tercera línea de mejora de la factoría consistirá en la inversión a partir del año próximo de 15 millones para sustituir la elaboración 250.000 toneladas (400.000 en 2027) de pulpa de fibra corta por nuevos productos diferenciados susceptibles de reemplazar a la madera blanda y a los plásticos en diversos usos y aplicaciones.

El resto de la info a modo de titulares:

Asturias aportará tres autobuses para la manifestación del 20 M el futuro del campo depende de ella ante la situación límite en la que se encuentran. Ence presenta al mercado su estrategia de crecimiento con Navia como proa del negocio habrá inversión de 105 millones en cinco años. Patrimonio Cultural aprueba el proyecto de la cubierta del monasterio de Villanueva de Oscos con inversión de 1 millón. El dragado del muelle de Puerto de Vega debido a los aportes de áridos tendrá que ser desde tierra. Paralizada la actividad pesquera por la huelga de los transportistas. Ayto. Vegadeo abre a la juventud la participación para el diseño del entorno de la ría.

El XXXIII Congreso de la FSA se presenta como un proyecto político "unido y cohesionado", no vendrá Sánchez, por motivos agenda europea. Ayto. Coaña convoca una bolsa de técnicos de educación infantil. La huelga del transporte impide recogida del cartón en los contenedores azules de Ribadeo. Tineo cancela la Feria de San José, prevista para mañana, por el paro en el transporte. Boal Activo convoca asamblea el domingo para informar. Varios tractores se concentran en el área recreativa de A-8 en Figueras. La G. Civil reforzó la seguridad en rotonda A-8 Anleo-Puerto Vega ante presencia piquetes. La proyección del lunes en Luarca, suspendida por culpa transporte.

Gondan botará mañana un buque para parques eólicos. La CHC mejora tramos en arroyos Selveras y de Castro, en Valdés, con una inversión de 14.200 €. A Xunta anima a participar en segunda consulta al proyecto “Aldeas intelixentes, solucións de futuro para aldeas sostibles”. Club Apretaye el Corno celebrará la XI concentración motera con presentación de himno incluido. El Ayto. de Valdés celebra hoy por adelantado el día internacional de la poesía. Suspendido el concierto de mañana en Luarca del grupo "Jazz de Llar" por indisposición de un componente. Calvo urge la aplicación de la Ley de la Cadena Alimentaria para impedir la venta a pérdidas.