Más de uno Luarca 17/04/2024

La normativa establece que las terrazas pueden diferenciarse en dos tipologías: Terrazas con sombrillas: Terrazas formadas por mesas, sillas, sombrillas o toldos, protecciones laterales, jardineras y otros elementos móviles que la delimitan y acondicionan.

Protección lateral móvil: Elementos móviles, no opacos, que delimita verticalmente la terraza. Protección lateral fija: Elementos fijos de vidrio transparente, anclados o con contrapeso, que delimita verticalmente la terraza. Deberán ser rígidas con estructura preferentemente de aluminio o acero galvanizado o lacado negro y acabados en ángulos rectos. Terraza con cerramiento: formada por mesas, sillas y demás mobiliario cerrado en su totalidad con laterales de vidrio y cubierta fija. Los elementos serán desmontables, no precisando demolición alguna para su retirada. Las protecciones laterales deberán ser de vidrio sobre estructura, preferentemente de aluminio o acero galvanizado o lacado. La cubierta será de material rígido o lona, no autorizándose tipo carpa o cenador.

El Ayuntamiento exigirá que el mobiliario se ajuste “a determinadas características estéticas y de uniformidad entre los diversos establecimientos, en consonancia con la realidad arquitectónica del entorno”. Prohíbe la utilización de mobiliario de plástico de baja calidad.

Contempla sanciones que oscilan entre los 750 € a los 3.000 y la revocación de la autorización por un período de entre 12 y 24 meses.

El Pdte. de la Asc. de Turismo Luarca-Valdés, Evelio Sánchez, dijo que no era conocedor de la aprobación de la ordenanza y lamenta que el Ayto. no le haya consultado al respecto.

“La normativa sabíamos que iba a aprobarse un día de estos, lo que no teníamos era constancia de cómo iba a ser porque bueno no nos llamó el Ayuntamiento para explicarlo, igual no tiene por qué. Pero bueno más o menos es un poquito de lo que ya existía con algunos pequeños cambios, pero bueno, todo lo que son normativas y estén bien hechas lógicamente es un bien”.

Opina que cuando se saca una normativa que afecta a un sector como este “lógicamente, pues bueno, nos gustaría que nos dijeran ¡oye mira esto!, vamos a sacar ahora mismo la ley de las terrazas y qué os parece esto, que os parece aquello, o bueno o como lo veis, no, qué pronóstico tenéis”.

El Ayto. Valdés habilitara APP Línea Verde para que los vecinos comuniquen incidencias. | Cedida

El Ayto. de Valdés implantará desde el lunes 22 un nuevo servicio de comunicación de incidencias a través de app móvil, denominada “línea verde”, según informa el concejal de Obras, Jesús Fernández, “y podamos agilizar un poco la gestión de la propia incidencia los vecinos”.

Explica que para poder utilizar este nuevo servicio es necesario proceder a la descarga de la APP Línea Verde, el usuario selecciona el municipio sobre el que quiere comunicar la incidencia y pinchar sobre el botón “Nueva Incidencia”.

El usuario también puede plantear cualquier consulta. Basta con seleccionar la opción de “Nueva Consulta”. En un plazo breve de tiempo darán respuesta.

“Y consiste un poco en que los vecinos puedan comunicar esas incidencias del día a día, como pueden ser las de alumbrado público, contenedores, tanto orgánicos como de reciclaje, recogida de enseres, de plásticos ganaderos, etcétera. Para que bueno nosotros a través de la aplicación la recibamos y podamos agilizar un poco la gestión de la propia incidencia de los vecinos”.

Por otra parte, hoy procedieron al cuarto reparto del líquido atrayente para la avispa asiática, llevan repartidos unos 550 l y no descarta que puedan llegar para un nuevo reparto del que informaran.

Luis Balboa presenta su primer libro sobre Ovnis el viernes en el Casino de Luarca. | Onda Cero Luarca

El funcionario público de carrera de las fuerzas de seguridad, Luis Balboa, acaba de publicar un libro en el que recopila una serie de investigaciones llevadas a cabo durante más de 40 años sobre los ovnis, (objetos volantes no identificados) que titula “Adiós ovnis, bienvenidos FAANIs”, será presentado este viernes a las 19,30 h en el Casino de Luarca.

El libro consta de más de 300 páginas, está fraccionado en tres capítulos, como explica el propio creador, uno “al potente lector de la historia de la ufología y su evolución”, que sitúa en cuatro etapas, divididas en; época prehistórica, antigua, moderna y la de los científicos.

El incentivo que le animo a esta publicación ha sido la Pandemia, pretende que sea un libro “sencillo” que mezcle “la investigación y la ciencia como un manual de la ufología”, así como preservar la cultura ufológica del siglo XX basado en un trabajo desarrollado por un grupo humano sobre el terreno y cuya finalidad pueda servir de cara al futuro para los investigadores en la materia.

Balboa, dijo que “nunca se ha llegado a esclarecer el mito ovni” y que la “ciencia ignora el tema y lo ataca directamente” y que posiblemente no se llegue nunca a pronunciar sobre el tema. “La ciencia no puede valorar las investigaciones que hacen los biólogos, no se puede repetir en un laboratorio, los científicos quieren la prueba y no las hay que existan”.

Acuña la terminología FAANIs, para dejar todo en el aire achacando los avistamientos que la gente dice haber visto a ciertos fenómenos meteorológicos.

Pdte. del Principado mantendrá un encuentro con el alcalde de Tapia de Casariego. Ayto. Valdés procede hoy al cuarto reparto del líquido atrayente de la avispa asiática. Los astilleros Armón de Puerto de Vega y Navia construirán las lanchas rápidas para Salvamento Marítimo, mañana vista de la Delegada del Gobierno. Ayto. Coaña pone a disposición los vales para la celebración del día de la familia el 19 de mayo. La selección nacional femenina de baloncesto U18 se concentrará en Ribadeo para preparar el campeonato de Europa.

La Parroquia de Barcia y Leijan subasta 3.450 m³ de pino quemado con un precio de salida de 11.600 €. Alcalde Ribadeo anuncia mejoras en infraestructuras rurales, escuela de música y espacios naturales. El sábado comienza en Ribadeo la XVII edición de Ribadeo de Tapeo. Mondoñero y Xove centran la nueva ruta del xeoturismo da mancomunidade. El Ayto. de Coaña convoco hoy a los vecinos afectados por el incendio de Jarrio. Valdés modifica el reglamento del centro municipal de empresas. Esta tarde se presenta el campus itinerante de Mareo que se impartirá en Luarca.