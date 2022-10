Más de Uno Luarca 14/10/2022

Suárez, explicó que desde el ERA ofrecieron la solicitud de prórroga al hospital asilo de Luarca para continuar con las 20 plazas que tenían concertadas, “pero la empresa no quiso continuar con la prórroga”.

Señaló que por tal motivo se inició un expediente de amortización a través del cual existe “la obligación de la prestación del servicio” de las personas que actualmente están ocupando esas plazas, si bien explicó que cuando vayan quedando vacías se irían amortizando.

En este caso concreto, puntualiza que “el contrato posibilita la revisión del precio” con lo que los usuarios en cuestión podrán gozar del servicio con un precio que pueda mantener su estancia en la residencia, durante un año y prorrogable hasta dos.

Termina señalando que “la voluntad del Organismo es la de seguir preservando plazas en la zona” de ahí que anuncia “se comenzará un expediente de licitación para mantener el servicio en el concejo”.

Por su parte, el PP de Valdés, dijo que fueron los que desvelaron esta problemática, y su portavoz, Carlos López, pidió “una solución urgente al Principado”. Expresa que los mayores que necesiten una plaza pública tienen que desplazarse a concejos vecinos, "y no próximos" para recibir “un derecho”. La situación es tal que la llega a calificar de "gravísima. El Principado, el Gobierno de Barbón no está dando soluciones a un problema que no viene de ahora, sino de atrás".

Es partidario de actualizar los costes por los servicios ofrecidos, se solidariza con la Residencia y califica de “lamentables” los precios actuales.

Por su parte, el Ayto. de Valdés, mediante la Concejala de Servicios Sociales, Clara García, dijo que están en el medio de la tormenta sin tener arte en ella. Entienden la renuncia de la residencia de Luarca, que el tipo de contrato no le permitía la revisión de precios “que por esa situación la burocracia juega estas pasadas”.

Aseguró que desde el Principado están contentos con el servicio de ABAHL. Que la amortización durará un año y que posteriormente sacaran una nueva licitación con los precios más actualizados.

La edil terminó comentando que para evitar que la gente mayor se marche del concejo están estudiando la posibilidad de dotar al municipio de una residencia, “llevamos tiempo y meses hablando y estudiando diferentes posibilidades para hacer una aquí”.

Por el momento, el esbozo no contempla la ubicación y la capacidad del edificio, anunciando que tienen reuniones programadas con la Consejera para concretar detalles de este servicio que será una prioridad para la próxima legislatura.

El resto de la info a modo de titulares:

La directora gerente del ERE Ana Suárez, confirma la voluntad de preservar las plazas de mayores en Valdés. PP-Valdés solicita la inmediata solución a las plazas de mayores en Luarca. Ayto. Valdés lamenta situación y plantea la posibilidad de un centro de mayores públicos en el Concejo. El SESPA convoca una plaza de personal estatutario fijo en cardiología para Jarrio. La unidad móvil de sangre recogió primer día en Luarca 48 bolsas. Sobre un centenar de mujeres de toda España participarán en Navia en el IX Encuentro de Mujeres Agricultoras y Ganaderas.

Medio Rural fija determinadas exenciones en el control de venta de productos ecológicos directamente al consumidor. Medio Rural convoca el concurso del aprovechamiento cinegético de Villanueva de Oscos. El IPC sube un 9% en septiembre en Asturias en tasa interanual, y bajan un 0,8% respecto a agosto. Ayto. Valdés homenajeará a 35 personas mayores en una fiesta con 450 inscritos. Unas 30 familias participaron en el espacio de Apego de Ribadeo. Programa movilidad europea de APAGA traerá a dos docentes turcos la próxima semana a la comarca.

Alcalde Pesoz ve una oportunidad laboral con los viñedos que se incrementaron en 3 ha en el concejo. Ence Navia revalida la acreditación de la gestión eficiente de su energía. Ayto. Vegadeo aprueba el Plan Estratégico de Subvenciones 2022-2024. El Ayto. de Coaña organiza hoy un viaje a Portugal y Galicia. El INE prevé que Asturias perderá casi 67.000 personas en los albores del 2037. Ayto. Coaña fija para el jueves la oposición de los 236 aspirantes a la bolsa de la escuela infantil. Un total de 158 alumnos participaron en apertura del Programa de Prevención de Drogodependencias y otros Trastornos Aditivos de Ribadeo.

La Antena Cameral de Luarca centra los cursos de innovación del comercio en la puesta en valor del local físico. Actriz Lidia Navarro se declina por el teatro en sus preferencias laborales, mañana estará en Ribadeo. Juan Luis Álvarez del Busto señala que la participación a la fiesta literaria (250 personas) que no fallan es fundamental para ser una realidad y no una declaración de intenciones. Daniel Vega pone en valor los 22.000 € invertidos en este mandato en mejora de la antigua escuela de Rochela. Ayto. Ribadeo iluminará mañana la fachada de color rosa y azul con motivo Día Mundial de Sensibilización de la Muerte Gestacional, Perinatal y Neonatal