Más de Uno Luarca 14/06/2023

La Coalición declinó entrar en el gobierno socialista tras no lograr que el regidor rebajase el sueldo, le parece “un abuso y excesivo” percibir 2.800 €. “A mí lo que me jode mucho es que el alcalde de aquí, que cobre 2800 euros al mes, y que el 90% la mayoría de los vecinos, cobremos alrededor de 700 euros, la mayoría jubilados y eso erosióname mucho. No llegamos a un acuerdo, le hablé de partir por la mitad y le daba el apoyo, pero no razono y entonces el problema es de él, yo no le doy el apoyo”. Dijo que si hubiera rebajado el sueldo se lo daría.

Sobre cuestiones programáticas, no entro a valorar al desconocer la situación económica, pero si ironizo con levantarle una estatua al alcalde si cumple el 10% de las 100 propuestas contempladas en el programa electoral.

Reconoció contactos con Armando Pérez (PP) de quien dijo que le parece una “buena persona”. Le ofreció ser teniente de alcalde, rechazando la propuesta alegando primeramente la cuestión ideología política, a la vez que opina que con 200 votos no puede ostentar un cargo de esa responsabilidad al no aspirar a gobernar, ni nada parecido.

Finaliza diciendo que no tiene intereses económicos y que se limitara a apoyar todas las propuestas que se presenten y que redunden en beneficio de los vecinos y del concejo, vengan de donde vengan.

También les contamos que el Estado Mayor General de la Armada de Uruguay tiene preseleccionado en la parrilla de salida a los Astilleros Gondán de Figueras, Castropol, para la construcción de dos patrulleros por un coste de unos 120 millones de euros.

Los barcos son de más de 80 metros de eslora y dotados de plataforma para helicópteros y armamento. La naviera del Occidente ha obtenido la valoración más alta en el proceso de selección sobre los otros tres candidatos, un astillero gallego, colombiano y francés.

Las emprendedoras rurales femeninas siguen sin ver ver plasmada en la realidad la conciliación familiar. | Cedida

Por otra parte, la concejala de la mujer del Ayto. de El Franco, Victoria Zarcero, nos explicó la clausura de los talleres realizados de marzo a mayo, con la celebración de una Jornada de Emprendimiento Rural Femenino, mediante una charla de experiencias en la que participaron: Lucía Álvarez Lombardía, de DancEo; Sonia García Iglesias, del Centro de Empresas de Novales; María José Núñez Iglesias y Remedios Ramallal Fernández, del Servicio de Ayuda a Domicilio; Yolanda Tella del Camping A Grandella; Cova García Muíña del Hotel La Rectoral y Ana Acevedo de Fabas La Estela. La principal conclusión es que sigue existiendo falta de conciliación familiar.

Y la Asociación Española contra el cáncer en su delegación de Luarca en colaboración con la Coral Villa Blanca de Luarca organiza el I concierto solidario con la participación los coros; Más que Jazz de Gijón, Coro Asturias Góspel Experience, Banda Sinfónica Juvenil de Asturias y la Coral Villa Blanca de Luarca, el sábado 17 desde las 20:00 horas en el Auditorio del Conservatorio de Música del Occidente de Asturias, en Villar (Luarca).

