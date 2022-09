Más de Uno Luarca 12/09/2022

Álvarez, opina que con ese proyecto ejecutado se pondrá fin al problema, que afecta a las zonas de El Fondrigo y las Avd. de Galicia y Asturias, así como las parcelas próximas al río y hasta la nacional.

El Plan de Defensa, con una inversión de 10 millones, explica que está en fase de información medioambiental, y que una vez supere ese trámite que aguarda sea durante este último trimestre del año, pasará al Ayto. quien tendrá que gestionar la ocupación de las fincas para su actuación, desconociendo por el momento cuánta superficie se puede ver afectada.

Es optimista que pese a la legítima defensa de los intereses particulares, por parte de los propietarios, prevalezca el interés general de seguridad del pueblo y que, "con consenso y diálogo, podamos llegar a un entendimiento sin tener que llegar a procesos de expropiación propiamente dichos”.

La zona del Fondrigo la más afectada por inundación en Vegadeo. | Cedida

El regidor reclama la celeridad para que no se demore en el tiempo y puedan evitar esos inconvenientes a los vecinos que se prolongan durante al menos unas 5 h por marea. “Viendo cómo se está desarrollando el proceso en el Oriente, con Arriondas, no para cerca, no es para temprano, el poder llevarlo a cabo, por eso también desde el Ayto. apremiamos a que se tomen decisiones y que se agilicen y apuren los trámites porque todos los procesos son difíciles y estos grandes más”.

El Plan de Defensa de Vegadeo que acometerá la CHC recoge actuaciones en las desembocaduras de los ríos Suarón y Monjardín, modificando en algunos puntos su cauce y contemplando entre otros la elevación de los muros de contención.

El resto de la info a modo de titulares:

Alcalde Vegadeo demanda agilidad para el proyecto de la defensa de la Villa para evitar las inundaciones de las pleamares. El Principado implanta nuevas rutas al IES de Navia desde el concejo y los limítrofes de Coaña, El Franco y Villayón, con posibilidad de terminar en el hospital. La ampliación del Gregorio Sanz de Ribadeo con inversión de un millón permite alcanzar los 372 alumnos. Pdta. FACC insta a una reunión entre Principado y empresas ayuda a domicilio para desbloquear el problema.

Cerca de 200 personas despiden en San Juan de Prendones al exalcalde de El Franco (PP), José Díaz Baniela. PP-Valdés califica de nefasta la gestión de los socialistas ante la condena de la Seguridad Social al Ayto. con 150.000 €. Tres mujeres valdesanas subcampeonas de Europa en baile libre de la danza del vientre. Ence presenta en Ámsterdam “Naturcell” la celulosa más exigente e innovadora en materia de sostenibilidad.

Ayto. Tapia pone en marcha madrugadores en el Príncipe de Asturias. Ayto. Cudillero selecciona el nombramiento de personal laboral con la categoría de oficial. El penúltimo fin de semana de mes jornadas de puertas abiertas en el bosque-jardín y museo del calamar gigante de Luarca. A Xunta financia con 15.300 € el acondicionamiento del aparcamiento de Couxela, Ribadeo. Cogersa abre las inscripciones para el nuevo curso de la Red de Escuelas por el Reciclaje.

Ayto. Ribadeo autoriza reparación de la cubierta de la Torre de los Moreno. Cantabria, CyL, Asturias y Galicia llevan a la UE las quejas por el nuevo estatus del lobo. Abierta la matrícula en la escuela municipal de música Arcángel San Miguel de La Caridad. Diseñadora gráfica laurentina, Codes Lillo, diseñó el cartel de la XXX festa da faba de Lorenzana. Escuela de música y danza de Tapia abre la matrícula. El Parque Histórico del Navia presentará en La Caridad el nuevo libro "Bandeira Moura" de Alberto Castro. G.M. Estoupo de Luarca-Valdés de ruta el domingo por Tuiza de Arriba