Más de uno Luarca 12/02/2024

Borja Soto, de URA, hizo una valoración “positiva” de los acuerdos alcanzados “escritos y firmados que han sido los que los propios ganaderos y agricultores planteaban en sus reuniones”.

Destaca entre ellos que antes de finalizar el mes los que no cobraron nada de la PAC recibirán el 90 %. Compensaciones económicas por los efectos de la vacuna de la lengua azul, las elecciones sindicales y la creación de un observatorio de precios, una herramienta para el cálculo de los costes de producción del que se encargaran “unos funcionarios”. También se congratulan de la creación de una mesa de seguimiento de los acuerdos y problemas del sector que ellos mismos convocan. Advirtiendo que, si no se cumplen o se demoran estos acuerdos, el sector decidirá qué hacer.

“¡Oye!, hay que convocar la mesa de seguimiento a ver cómo van estos temas, y se convoca, y lo vamos mirando. En el caso de que haya incumplimientos, pues, vamos a hacer lo mismo trasladarlo al sector a hacer asambleas y que la gente decida los pasos a seguir”.

Termina lamentando que entre los puntos no pudieron incluir dentro de ese documento están la anulación de la agenda 20-30, la salida del lobo del Lespre, y unos precios mínimos para los productos, al estimar que esto no lo firmaría Marcos, al no ser de su competencia directa.

Sobre si apoyaran las movilizaciones convocadas por las centrales sindicales para el día 20, aprovecho para decir que ha sido “lamentable” que no les hayan respaldado al ser los problemas comunes a todos, y que ellos estarán en todas las que sean necesarias y que supongan “una mejoría para el sector”.

El Ayto. de Valdés saca a licitación la dirección y servicio del CAI de Canero. | Cedida

La Concejalía de Servicios Sociales del Ayuntamiento de Valdés saca a licitación el servicio de dirección, formación y atención especializada del Centro Municipal de Apoyo a la Integración de Canero, por un importe de 916.787 € para cuatro años.

La edil Silvia García, ha explicado que como novedad presenta la figura de un director a media jornada “para la gestión Operativa, planificación y Desarrollo, coordinación de Personal, promoción de la Inclusión bajo el modelo de Atención Centrada en la Persona (ACP), y relaciones Externas”.

La empresa interesada deberá de incluir dentro del personal necesario a dos educadores sociales y otros dos auxiliares educadores. El plazo de presentación de las propuestas de las empresas interesadas es de 30 días.

El CAI de Canero tiene un total de 18 usuarios y la capacidad máxima es de 21, según recordó García, quien anima a los posibles candidatos a cubrir las vacantes existentes, el único requisito es el de ser mayor de 21 años.

La carroza ganadora en Luarca "Tamos como Abeyes" de Gijón. | Onda Cero Luarca

Más de medio millar de personas participaron en el carnaval de Luarca, que repartió 7.000 € en premios entre las distintas categorías, llevándose el premio gordo de las carrozas dotado con 1.100 € la gijonesa “Tamos como abeyes” compuesto por 60 personas.

Le siguió la “Caravana del Amor” y “Miel Basili”. En el apartado de grupos, el primer clasificado se llevó 750 € y el jurado compuesto por la estilista Yenis, la modelo Irene, la diseñadora Silvia y el fotógrafo “Peón” acordó que fuera para el “Reino de la amanita” de Tapia de Casariego, los segundos “Geatric Park” de Luarca y los terceros “Los Nigromantes” de Luarca.

En parejas, el primer clasificado ha sido “Hotel para dormir” de Luarca, dotado con 300 €, seguidos de “Rodeo Show” de Valdés y terceros “Los dioses del antiguo Egipto” de Oviedo. En individuales, los tres primeros premios fueron para luarqueses/as “Mafalda” se impuso y gano 250 €, seguida de “Cuélebre” y “Namora”.

Los dos nuevos premios para el mejor disfraz del comercio y de la hostelería, el primero fue compartido por los dos participantes que se presentaron y por lo logrado de ambos, el jurado propuso compartir los 500 € entre la “Peluquería Mary” y la “Zapatería Alberdi”. Mientras que el de la hostelería fue para “La Catalana”.

El desfile estuvo amenizado por La Charanga, El Compango y La Reina del Truebano, mientras que en la carpa durante la velada se encargaron el grupo “Aroma” y el “DJ Alejandro Martínez”.

El grupo carnavalero de Marta y Miguel se imponen en Llanes y Camargo (Cantabria). | Cedida

Por su parte, el grupo de Baile de Marta y Miguel de Barcia (Valdés) con su espectáculo de carnaval Grazy Wonderland de Alicia en el país de las maravillas, se ha impuesto en los desfiles de Llanes y Camargo (Cantabria), de conseguir ganar mañana en Ribadeo en tres días harían triplete autonómico, Asturias, Cantabria y Galicia, tal como medio en broma medio en serio comentó Miguel Turrado, que no ocultaba la satisfacción por los logros del grupo que desplazo este fin de semana un autobús con 60 integrantes.

