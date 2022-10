Más de Uno Luarca 11/10/2022

Recordó que todo partió de un encuentro con la Viceconsejera de Medio Ambiente, que reconoce fue “tardío” debido a que ya tenían perfilada la ubicación, la red e incluso las expropiaciones.

Los vecinos rechazan la EDAR en la línea costera y en las cercanías de La Losera al ser una cala muy especial “espero que se nos haya entendido, que hayan escuchado nuestros motivos”. Fruto de ese posicionamiento vecinal el Consejo anunció que la fase II la van a modificar, algo que deja en "expectativa" a los lugareños “o bueno intentar hacerlo, y esperar que se cumpla”.

Sobre la idoneidad del emplazamiento, dicen que no son técnicos, pero tienen claro en donde no la quieren, en la rasa costera, al situarse la senda y ser un gran recurso turístico “de vital importancia”. Por otra parte, los pescadores también aseguran que el emisario en el primitivo emplazamiento ocasiona dudas sobre la pesquería y afecciones al sector.

“El pueblo dijo que se desplazase más al interior, pero es una cuestión de técnicos que tienen que hacer sus estudios”. Sobre las expropiaciones reconocen que si las hay. Que se “han quedado perplejos” y con una medida adoptada un tanto “contradictoria” al asegurar que, si van a retomar la fase I con el bombeo desde el puerto y la canalización, y parar la fase II, como hacen la primera sin estar planteada la segunda “algo incomprensible para nosotros”.

En ese campo de dudas expresan que, si la van a ubicar en otro lugar, tendrán que saber dónde será y la canalización que llevara pareja, así como si necesitan otra estación de bombeo.

Terminan diciendo que se emplace en un paraje en donde “no tenga impacto medioambiental, que no moleste a las casas o lo menos posible. Creo que hay sitios en Puerto de Vega, en los alrededores, que no tiene que ser tan cercano al pueblo” volviendo a recordar que esa misión corresponde a los técnicos.

Agradecen el apoyo del alcalde Ignacio G. Palacios en todo este proceso. Que ya les anticipó el pasado viernes en una reunión, lo que dijo Cofiño en las últimas horas. Dejando en el aire como se hace una fase sin saber la otra.

Esperan que una vez disipada esa cuestión técnica del emplazamiento reúnan otra vez al pueblo para darles a conocer lo que van a hacer, “el pueblo está a la expectativa” asegura.

La portavoz popular de Navia, Ana Fernández, dijo que interpelaron al Consejero para disipar y esclarecer dudas, alguna de estas últimas no lo fue, en clara alusión a los informes que desaconsejan o impiden la ubicación en el Puerto, como si por el contrario se ha autorizado recuerda en Cudillero “la promesa es de valorar un mejor emplazamiento”. De ahí que ha dado “un voto de confianza para ver que efectivamente estas promesas si se cumplen, no como en otras ocasiones que si se promete y no se han cumplido”.

El resto de la info a modo de titulares:

Los vecinos de Puerto de Vega albergan esperanza con la paralización de la depuradora para ubicarla en otro emplazamiento con menos impacto. SESPA distribuye 215.000 € entre una docena de Ayitos. del Occidente para programas de la salud. Derechos Sociales cesa a la Directora del Centro de Día y Personas Mayores de Vegadeo. Antena Cameral de Luarca organiza cuatro cursos de innovación destinados al comercio local. Ayto. de Navia convoca ayudas deportivas destinando una partida de 41.000 €.

CLAS y cinco instituciones del Principado ponen en marcha estudio de la microbiota para un envejecimiento saludable. Reny Picot Solicita a la confederación hidrográfica del cantábrico el aprovechamiento de agua de un pozo a emplazar dentro de la factoría. PP-Navia da un voto de confianza a Cofiño para cambiar la depuradora de Vega. Ayto. Valdés nombra a dos subinspectores como funcionarios en prácticas.

Fletan un avión desde Asturias para conocer la realidad del campamento de Tinduf. El Jurado de la clasificación de montés acuerda estudiar la propuesta de Sampol en Boal. Ayto. Cudillero pasa tres plazas de vacantes a ocupadas, y una al contrario, amortiza otra de policía local. Loli González del “Muelle 3” de Luarca achaca el éxito gastronómico del festival blues por ofrecer tapas americanas. Darán a conocer el viernes el plan de seguridad de la presa de Doiras.

Ayto. Valdés convoca XXIV Concurso de Cuentos en lengua asturiana y el VII de Relatos de Terror. Pesoz celebrará el sábado la XIV Festa del Viño con pisado y cata popular. Ayto. Navia programa talleres intergeneracionales en seis emplazamientos del concejo. Lorenzana seleccionó los nueve grupos que participarán en el IV Certamen de Teatro Aficionado. El aula Cemit de Ribadeo impartirá tres cursos presenciales durante este mes. Vegadeo celebró desayuno informativo sobre el nuevo modelo del régimen de autónomos.

El Coordinador de la Hermandad de Sangre de Luarca anima a la gente a donar en la última (jueves y viernes) visita de la móvil. Ayto. Pesoz convoca línea de ayudas en emergencia social, pobreza energética e infantil. El Foro de Comunicación y Escuela abordará el jueves con tres prestigiosos juristas la necesidad o no de reformar la Constitución. Fernando López Cancio llevará a la biblioteca de Busto Cuentos para Compartir. La Fiesta del Pilar en A Caridá arranca hoy y mañana del día grande. Coaña organiza un viaje a Portugal con llegada a Oporto, la salida el viernes.