Más de Uno Luarca 11/04/2023

Los proponentes dicen que no solamente se verían beneficiados los lugareños más próximos al vial, también serviría de tránsito para la gente que circule entre la carretera de Navelgas con la de La Montaña.

El portavoz vecinal, Carlos Fernández, señala que son unos 3 km y que la pista no pudo ser utilizada recientemente por los bomberos, algo que define de “penoso”. Pero tampoco una ambulancia o cualquier otro vehículo de emergencias.

Recuerda que llevan décadas demandando el servicio “no solo para los vecinos, sino que es un beneficio para todo el contorno, al poder conectar la carretera de Navelgas con la de la montaña, no tienen necesidad de bajar a Luarca a dar la vuelta”.

Esperan la comprensión de gobernantes para una mejora de las comunicaciones rurales de media-alta montaña.

Abren una colecta para sufragar los gastos a los ganaderos-bomberos.

Fernández, comento que, por otra parte, un grupo de personas abrieron una cuenta bancaria en la Caja Rural de Asturias, para ayudar a sufragar los gastos ocasionados a los ganaderos que participaron en las labores de extinción de los incendios en las parroquias de Navelgas, Naraval (Tineo) y Paredes y Meras (Valdés).

“Es para toda aquella gente que pueda o quiera aportar la voluntad, de cara a ayudar en los gastos de los ganaderos, como el del gasoil, las cubiertas que se quemaron por los incendios y otros”.

La cuenta está a nombre del cura de Naraval, Manuel Alejando Fuentevilla, y otros dos vecinos más de la localidad.

Ayto. de Valdés hace llamamiento a los vecinos para que comuniquen los daños públicos.

El Ayto. de Valdés, informa que está elaborando un inventario de todos los bienes públicos quemados o dañados por los incendios; como carteles, iluminación, fibra óptica, contenedores y otros, por lo que hace un llamamiento a la población para que comuniquen a la entidad pública, “todos los desperfectos o las deficiencias ocasionadas por el fuego en bienes públicos para acudir a solventarlas”.

El alcalde, Óscar Pérez, señala que lo pueden hacer directamente en el Ayto. a cualquier edil, operarios municipales o a la policía local. Pese a que esta función se está realizando desde el ámbito municipal “siempre cabe la posibilidad de que queden cosas, y los vecinos de los pueblos son los que realmente conocen bien las cosas que están dañadas o calcinadas” de ahí que les insta a comunicarlas.

Sobre las afecciones de ámbito privado comenta que el Principado emitirá una primera batería de medidas para los daños forestales destinada a particulares este viernes día 14. Reconoce que “será un trabajo laborioso” todo lo relacionado con la elaboración de la documentación para la declaración de zona catastrófica.

Carmen Rodríguez, repite a la alcaldía de Valdés "las necesidades siguen estando".

En cuestiones políticas, la presidenta de Foro Valdés, Carmen Rodríguez, confirmo que se presenta como candidata a la Alcaldía del concejo, “con mucha ilusión” y que lo hace porque ha visto que en estos cuatro años “las necesidades siguen estando” y que ahora más que nunca se necesita dar un rumbo a la calidad de vida de los vecinos del concejo.

Sobre las pretensiones y aspiraciones del partido, ha comentado que el “listón lo marcaran los vecinos”, dejando muy claro que se presentan “con muchas ganas y con un programa elaborado por los propios vecinos”.

Están perfilando la candidatura al decir que le “gusta llevar atadas las cosas" mantiene a varias personas y otras se incorporan.

Sobre la polémica del pleno en el que se ausentó la oposición, comenta que ella está de baja por una convalecencia médica. Reprocho los distintos cambios de fechas del pleno durante la mañana de ayer, y culpo al regidor de mentir a la opinión pública afirmando que no trabajan, no presentan enmiendas y mociones. Dijo que sin ir más lejos para este último pleno habían presentado dos mociones que no incluyo para asuntos de pleno, una sobre el camino al cementerio de Castañedo, y otra relativa al control de la actividad del Gobierno, en el cumplimiento de las propuestas aprobadas en pleno y que no se cumplen.

En el programa también les contamos que Educación propone cerrar el Colegio Santo Domingo de Navia ante el descenso de matrícula. Mauro Otero, saco del campanu el Narcea, en Puente Láneo, con un peso de 4.4 kg, mañana la subasta delante del Monasterio de Cornellana a las 18,00 h. San Martín de Oscos convoca segunda fase del ARRU para cuencas ríos Soutelo y Ferreira. Y mañana visita por vez primera el Cuartel de la Guardia Civil de Luarca, la Unidad móvil de Sangre, que estará en Luarca este jueves y viernes.

