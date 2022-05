Con Darío Martínez

Más de uno Luarca 09/05/2022

La Coordinadora Ecoloxista d'Asturies ha solicitado a la Confederación Hidrográfica que proceda a exigir “sin demora” la demolición de la presa “Pé de Viña”, en el río Eo, así como las obras complementarias de este obstáculo del río. “Ya no tiene más recursos, a no ser que se invente otro resquicio legal, ahora deberá ya de proceder a ejecutar, está claro que la empresa no lo quiere hacer”.