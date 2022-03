Más de uno Luarca 09/03/2022

Rocío Suárez, Concejala de Festejos, confirmo que la única solicitud que se ha presentado fue la de la Sardina Carnavalera, “se presentaron como persona física, y la necesitábamos como persona jurídica, se entiende que la asociación de carnaval no cumple con dicha ley” y lo tenía que haber hecho mediante el certificado digital que corrobora que son ellos.

Fue desestimada por los técnicos, al no cumplir los requisitos de forma exigidos en la Ley de Procedimiento Administrativo en su artículo 14.2 que obliga a las asociaciones a relacionarse telemáticamente con la administración.

Preciso que la ausencia del certificado digital de la asociación, es “imprescindible para solicitar subvenciones”. A eso se añade que tampoco está actualizado el colectivo en el registro regional de asociaciones, “aún está la presidencia que cesó en 2018” que en aquella fecha estaba al frente, Venteiro. Al no existir la directiva actual para el Principado, “nos hace imposible la concesión de la ayuda al no encajar en la ley”.

Suárez termina diciendo que avisaron a este colectivo y al resto de las nuevas variantes de obligado cumplimiento para la comunicación con la administración local “desde octubre de 2019 estaban avisadas para sacar ese certificado”.

Sector pesquero y deportivo de Tapia se opone a contradique interior. | Cedida

El patrón mayor de la Cofradía de Pescadores de Tapia, Rodrigo Maseda, comenta que la construcción de un contradique interior que acaba de anunciar el Principado para el puerto “es un despropósito que además no cuenta con el apoyo de nadie, no se a quien se le ocurre, y quien se empeña en hacerlo”.

Dice que todos los colectivos relacionados con el puerto están de acuerdo en rechazar ese proyecto, y que ya es raro que se pongan todos de acuerdo.

Desconocen de quien es ese interés, pero aclara que “desde el sector no lo es”. El proyecto no evitara que entre más agua, no protegerá los diques que es lo que querían y quedaran desguarnecidos de los temporales al rebasarlos el agua “no aguantaran, tienen muchísimos años, es lo que pedimos proteger los diques y el puerto”.

Ante un fundamento medioambiental no se explica que unos bloques que van por encima de los diques exteriores puedan tener algún efecto de impacto ambiental, preguntando “¿Cuál es?. Eso sí que tiene un impacto ambiental, el dique que va a generar más corrientes. No entiendo esa justificación me deja sorprendido que se justifique en eso”.

Por su parte, varios socios del el Club Deportivo El Orrio, de Tapia de Casariego, han solicitado su marcha para el nuevo amarre en el puerto de Figueras, ante la falta de una reordenación portuaria y el no poder mantener amarradas las embarcaciones a puerto durante todo el año como querían. La decisión está basada tras el anuncio de la construcción de un contradique interior en el puerto local, algo que no les gusta al no aportar seguridad.

El anuncio lo hizo el Pdte. del Club, Julio Villalonga, quien dijo que en las últimas horas se reunieron para analizar la propuesta del Principado con esa obra para el puerto local, algo que a juicio de los deportivos no va a mejorar la seguridad portuaria, que los temporales sobrepasaran los diques y habrá mucha agitación en el puerto, además de recortar la entrada y hacerla más peligrosa por los efectos de las corrientes.

Tanto la Cofradía como el Club, solicitaron una reunión para que alguien explique de primera mano a los afectados la decisión y su fundamento.

El resto de la info a modo de titulares:

Ayto. Valdés deja desierta la subvención del carnaval al no cumplir los requisitos la Asociación Sardina Carnavalera. Asc. Sardina Carnavalera convoca asamblea extraordinaria, no descarta acciones legales. Industria desestima un parque eólico en San Martin y Villanueva al no aportar la empresa la documentación urbanística. Coordinadora Ecologista se alegra del desistimiento del parque eólico en plena zona protegida, no entiende resto de solicitudes. Asturias actualiza desde un 17 al 170% el baremo de indemnizaciones por daños especies de la fauna silvestre.

La Unidad Móvil de Sangre recogió en La Caridad 69 bolsas, 4 son nuevos donantes. Ayto. Cudillero solícito aprovechamiento de agua para Sondeo del río Soto de Luiña para abastecer al pueblo. Boal Activo satisfecho al incluir varias propuestas en el Plan Estratégico de Turismo. Marta Rey, nueva secretaria general de la agrupación socialista de Ribadeo. Ayto. Boal convoca una plaza de vigilante municipal. Tres alumnas del IES de Alfoz-O Valadouro triunfan en festival audiovisual Imaxiña de A Mariña. El Espacio Cultural El Liceo de Navia acogerá la exposición fotográfica hombres y barcos. Burela convoca II edición de Musicarte con premio de 400 €.

La Cofradía de Pescadores de Tapia se opone al contradique interior, no aporta seguridad, es un despropósito. Socios del Club El Orrio de Tapia solicitan amarras en Figueras, tras conocer propuesta seguridad en puerto local. El Ayto. de Valdés convoca el programa piloto “Luarca tierra de músicos” para fomentar actividad artística local. La AECC organiza un taller de yoga en Burela. Ugía Pedreira escoge Ribadeo para iniciar en solitario la gira de su primer disco “Segmento Cantábrico”. El Trail Costa de Tapia se celebrará el primer domingo de junio.