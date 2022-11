Más de Uno Luarca 08/11/2022

Según explicó el concejal de Cultura, Ismael González, en esta edición hacen el guiño aprovechando la celebración del año de la investigación Santiago Ramón y Cajal, para consolidar el hermanamiento que tiene Valdés con Petilla de Aragón, localidad natal del científico que, junto al luarqués Severo Ochoa, son los dos únicos Premios Nobel de Fisiología o Medicina del país.

“Estamos buscando esa potenciación, esa apertura de disciplinas para abarcar todos los días de la semana, como tenemos este año, ya con siete días, con siete actividades diferentes, y con diferentes disciplinas, no sólo centrándonos en la medicina, que era la principal protagonista de las primeras ediciones, sino que se abre también un poco el abanico”.

Explico el programa que se centra con la celebración de tres conferencias; lunes, jueves y viernes a las 20h en el salón de actos del IES luarques, en donde se entregarán los premios Severo Ochoa a dos alumnos, con la posterior ofrenda floral ante la tumba del científico.

La semana incluye dos visitas entre el Parque de la Vida, y a la Reserva Natural de Barayo, miércoles y jueves. Dos talleres para la juventud sobre robótica y vuelo de drones, el sábado y domingo, complementado todo con una exposición en el IES sobre “Margarita Salas. Ciencia con nombre de mujer”.

El evento es dirigido por la científica valdesana, María Berdasco, que asume esa responsabilidad tras el fallecimiento de Salas.

La Semana de la Ciencia de Luarca abre abanico de disciplinas. | Cedida

Uno de los tres propietarios de fincas en la urbanización de Villar, que han denunciado al Ayto. de Valdés por no desarrollar la unidad de actuación u obrar en consecuencia, Manuel Álvarez Cascos, ha solicitado la dimisión del regidor por no cumplir con sus obligaciones a las que está comprometido por el cargo que desempeña. Justifica la petición “por el anormal funcionamiento”.

Quiere aclarar al mandatario que no se tratan de especuladores e inversores, que son familias con una propiedad que quieren disponer del terreno, algo que les niega desde hace una década el Ayto. de Valdés.

Lamenta que no se haya leído la sentencia y de una lectura triunfalista en la que se condena “la pasividad” de la administración durante ese periodo. Ratifica que solicitara la responsabilidad patrimonial a los alcaldes, Juan Fernández Pereiro, Simón Guardado y Óscar Pérez, con los respectivos ediles de urbanismo, Ricardo García Parrondo y Sara Fernández.

“Que yo intentaré por todos los medios que estamos valorándolo de hecho con el equipo jurídico nuestro, que la responsabilidad caiga sobre los gestores; alcaldes y concejales, no sobre los valdesanos como hasta ahora, como en La Peña, La Curtidora, El Cine Goya. Ya está bien, aquí cada mochuelo que aguante su olivo”.

Matiza que él no tiene nada que hacer sobre este asunto y que es el Ayto. en un plazo de dos meses el que tiene que resolver el Plan Urbanístico. Que siempre les ofreció diálogo, y recibieron indiferencia, con recomendaciones de acudir a los juzgados, y que ahora tienen la sentencia sobre la mesa.

“Pero la responsabilidad es por el anormal funcionamiento de la Administración. Yo en mi empresa tengo una sentencia así y te aseguro que dimito. ¿Qué pasa? Pues que, igual que los políticos, no tienen donde caerse muertos, y no serán capaces de dimitir. Pero esta sentencia es muy dura, y la tienes, yo siempre me baso en documentos oficiales”.

El resto de la info a modo de titulares:

La Semana de la Ciencia de Luarca contempla tres conferencias, dos visitas guiadas, otros tantos talleres, y guiño al año especial de investigación Ramón y Cajal. El alumno de Villayón ya dispone de transporte desde este lunes. El Hospital de Jarrio renovará con 400.000 € un escáner que mejorará el diagnóstico y tratamiento del ictus. Plataforma Salvemos Nuestro Hospital reclama un escáner portátil o ambulancias supletorias para no dejar descubiertos en los servicios. Ayto. Foz inicia mañana el ciclo de charlas médicas hablando de las alergias.

Dir. Gral. Pesca participa en Burela en reunión de federaciones de pesca artesanal. Alcaldesa Coaña se reunió con la Consejera Educación. Dir. Gral. Gestión y Derechos Sociales se reúne en Navia con personal de servicios sociales del Área I. Nieves Roqueñí se reunirá con alcaldesa Coaña. La viconsejera de Medio Ambiente presentará hoy en Puerto de Vega la modificación del emplazamiento de la EDAR. Asc. Cultural del Occidente la Casa Azul traerá a unos caminantes el sábado y a Eduardo Romero para presentar último libro.

Barbón destaca la escuela como foco vertebrador y dinamizador del medio rural en el acto de clausura del XIV Foro de Comunicación y Escuela. Medio Rural apoya económicamente a la Reserva Biosfera Oscos-Eo Terra Buron para la recuperación de sendas tradicionales. Uno de los propietarios de la urbanización de Villar reclama la dimisión del alcalde de Valdés. Ayto. Cudillero regulariza tras 15 años el pago del eólico, Baos-Pumar para ingresar unos 300.000 €. El Pleno Foz acometerá una modificación de crédito por 802.000 € para sufragar incrementos de servicios obligatorios.

PP-Foz reprocha falta de gestión por no adaptar los presupuestos a los incrementos y tener que hacer modificación de crédito. Ayto. Ribadeo inicia los trabajos de la construcción de tres pistas de petanca en Dionisio Gamallo Fieirros. Ayto. Burela organiza para el sábado la fiesta de la castaña. G.M. La Chiruca el sábado por la senda del Oso y recogida solidaria de alimentos para el Banco. Más de 70 inscritos para la ruta a San Andrés de Teixido de la Asc. de Camiñantes de Barreiros.