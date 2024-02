Más de uno Luarca 08/02/2024

La convocatoria fue organizada por Unión Rural Asturiana y de USAGA Asturias para protestar por la situación del campo español en la que participaron cientos de ganaderos que fueron recibidos entre aplausos del público urbanita a la vez que hacían sonar cencerros.

La comitiva ha partido de dos puntos desde el Polígono del Espíritu Santo y desde la Pixarra, según declaro el ganadero naviego Jesús Antonio Pérez, que dijo que eran muchos y las fuerzas del orden público les estaban llevando a paso lento para demorar la entrada.

Recordó las reivindicaciones menos burocracia, reciprocidad en las importaciones, y precios adecuados a los costes, y que se saque al lobo del Lespre, entre otros asuntos. “Si el campo no trabaja España no come, eso que lo tenga todo el mundo muy claro. Si el campo; agricultores, ganaderos, carne, leche, queso y los demás, si el campo no trabaja, si el ganadero no trabaja, la agente de a pie de las ciudades no come, eso que lo tengan todo muy claro. Que disculpen las molestias, pero ahora mismo es lo que hay, tenemos que defender lo nuestro”.

Por su parte, el ganadero vadesano, Marcelino del Couz, lamenta que el titular de la Consejería del ramo no haya recibido a los convocantes y lo hiciera con las otras fuerzas sindicales. “Porque bueno, alguien que elige sus interlocutores sinceramente, esto ya es peor que un sindicato vertical. Si la gente que está convocando sería lo lógico, que sería, con la que tendría, con quién sentarse, a negociar o a hablar esta Consejería, pero bueno, cada uno, cada uno elige qué es”.

Mas de medio centenar de personas del Cudillero asistirán al acto de presentación "El Baluarte" en Sevilla. | Onda Cero Luarca

La asociación Amigos de Cudillero desplazará hoy a más de medio centenar de personas para participar en la presentación de la XIV edición del anuario, "El Baluarte" que tendrá lugar mañana en Sevilla. Le seguirán después Avilés y Cudillero, en este último coincidiendo con la inauguración de la “Casa de las tres culturas” presentarán como novedad una exposición fotográfica de la película “José” y la recuperación una serie de bailes tradicionales.

El Pdte. del colectivo Juan Luis Álvarez del Busto, explico que realizan las presentaciones en las distintas partes del país en donde hay centros asturianos, como en este caso el de Sevilla. Será desde las 20 h con la presencia del presidente del centro asturiano, Juan Alberto González, la cronista oficial de Avilés, María Josefa Sanz Fuentes, el alcalde de Cudillero, Carlos Valle Ondina, el cronista oficial de Dos Hermanas, Pedro Sánchez y él mismo.

Explicará la vinculación que existe entre Cudillero y Sevilla, que se remonta a la época de Fernando III El Santo de España, “de ahí viene la vinculación con Cudillero, aquí se bailan las giraldillas”.

En Avilés, será el miércoles, 14 a las 19 h en el hotel y restaurante «La Serrana». Terminando en Cudillero el sábado 17 en el centro de interpretación cultural municipal “Casa de las tres culturas”. Anuncio para ese día dos novedades. Una exposición de particular de 48 fotografías inéditas de la película rodada en Cudillero “José” en el año 1925, de la que no se conserva copia. La otra novedad será una muestra del folklore pixueto con una serie de bailes de Cudillero “El Perlindango, La Red, El Emperendengué, La Danza Prima, que es distinta y distante a la del resto de Asturias. En fin, yo creo que puede ser una jornada entrañable, bonita y para no olvidar”.

Un total de 15 bandas participaran en festival “Metal Days” de Luarca los días 12 y 13 de julio. | Cedida

Luarca acogerá un festival de música Metal “Metal Days” entre los días 12 y 13 de julio, con la participación de total de 15 bandas tanto de ámbito nacional como internacional en el mundo del Heavy y del Metal.

Según adelanto, la edil de cultura, Clara García, se celebrará en la explanada del polideportivo, y habilitarán aparcamientos tanto para autocaravanas como para tiendas de acampada.

Contarán con dos bandas locales, Aneuma y Where The Waves Are Born, una de Puerto Vega, Sküld, el resto de Asturias, Avalanch, Delalma, Argion y Sound of Silence y a nivel nacional Hamlet, Lujuria, Vita Imana, Blaze Out, Death And Legacy, Valkyria y dos bandas que surgirán de un concurso que se realizará los próximos meses en una sala de Oviedo.

Las entradas se pueden adquirir desde en la web oficial del festival www.luarcametaldays.com al precio de 41 €. El sábado habrá sesión vermut de puertas abiertas para que cualquiera pueda acercarse y disfrutar e incluso descubrir este estilo musical.

“Desde el Ayuntamiento de Valdés seguimos impulsando todo tipo de actividades culturales en nuestro concejo, ya que aportan riqueza y diversidad a lo que se organiza desde el propio consistorio”.

El resto de la info a modo de titulares:

Los agricultores y ganaderos molestos con Marcelino por no reunirse con los convocantes de la manifestación. Delegación del Gobierno informa a los convocantes de la tractorada que les permiten cuatro horas, no las siete solicitadas. El consejero Medio Rural dice que muchas de las reclamaciones del sector son muy razonables. Luarca trata de recuperar la música Metal con el festival “Metal Days” con quince bandas en julio. El alcalde Valdés reclama el mayor consenso posible para demandar la residencia de mayores al Principado. Más de medio millar de inscritos para el carnaval de Luarca.

Fomento ha mejorado el vial de Añides a Vinjoy y de la carretera CP-1 con 737.000 €. La talla de la Virgen de Covadonga cedida por el HUCA ya se encuentra en la capilla de San Román, Figueras. El Ayto. de Valdés instalará seis farolas para iluminar el paso peatonal entre el Chano y Luarca. Los mariscadores esperan poder vender bien los primeros oricios tras 8 años de veda. La entrada individual a la Fonte Baxa 4 € y la unidad de camelia 12 €. Entran en vigor en el Franco los incrementos de alcantarillado € 6,50 € trimestre y basura 13,13 €.

Taramundi registra la racha de viento más fuerte por el momento 139 km/h a las 12 h. Luarca roza la noche tropical en primeros días de febrero al registrar MeteoLuarca 19’7º C a las 05:22 h. Ayto. Ribadeo cierra los espacios públicos por el temporal de viento. Incendios en Valdés y Tineo que tratan de sofocar el peor aliado, el viento. Marcelino Marcos de visita por Grandas de Salime y en la tarde por Illano. Industria da luz verde a Viesgo para instalar un centro de transformación más potente en Valdredeo, Cudillero. La Cofradía San Timoteo de Luarca convoca asamblea para el día 23 presentará cuentas y programa festivo. Un incendio en las proximidades de Jarrio pone en peligro una serie de casas.

La castropolense Alba Castro consigue el bronce en el I Concurso Internacional Design the Future de la UNESCO. Carmen Siñeriz y Silvia Álvarez recogieron en Vegadeo los premios del III Concurso de Poesía Ría del Eo y del IV Concurso de Contos. La escritora boalesa Marta Ledo presenta su primer poemario “Rellustros”. El club de lectura infantil BibliODS de Castropol retomará la actividad con los objetivos de desarrollo sostenible. Dulces y cóctel afrodisíacos para celebrar San Valentín en Foz. El Ciclo de cine de Julio de la Fuente llega a Navia desde el día 14.